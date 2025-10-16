Agricoltura, pagamenti PAC in anticipo per 120 mila aziende. Il ministro Lollobrigida: “Lo Stato è un alleato certo”

“L’ottima notizia frutto del lavoro del Ministero con Agea, suo soggetto pagatore, dimostra ancora una volta come tutte le scelte di rinnovamento e programmazione strategica da noi volute portino risultati concreti. Oltre 120 mila aziende riceveranno in anticipo più di 360 milioni di euro per i contributi PAC. Lo Stato può e deve essere un alleato certo per le imprese agricole e non un potenziale avversario”, così commenta il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.