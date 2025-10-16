L’oroscopo di oggi, giovedì 16 ottobre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 16 ottobre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
L’amore chiama, forse si è già manifestato. Se gli esordi di una relazione possono essere problematici, a volte ne accrescono il desiderio. Forse a causa di obblighi vari, ci sentiamo più nervosi o comunque meno disponibili con i colleghi.
Toro
I sestili di Giove e di Saturno creano, quest’oggi, un’energia armoniosa particolare, che favorisce una crescita personale solida e duratura. Saturno ci rende più equilibrati nei rapporti e pronti a condividere le responsabilità in ogni ambito.
Gemelli
Loquaci e brillanti oratori, non ci spaventa chi, per il gusto di contraddire, cerca di sabotare il nostro intervento in una riunione di lavoro. Se le questioni economiche non quadrano, dovremmo metterci a tavolino e fare una lista delle priorità.
Cancro
Amori e amici poco sinceri potrebbero essere la causa del nostro scontento, impariamo a fare pulizia di quello che può rappresentare una zavorra. Perché tutto vada per il meglio, non ci basta essere speranzosi, dobbiamo agire con determinazione.
Leone
Non è difficile far valere le nostre idee, a patto di non farci prendere dall’emotività. Abbiamo davanti una giornata stancante, ma produttiva. Se la solitudine affettiva ci comincia a pesare, prepariamoci ad accogliere una persona attraente.
Vergine
Siamo particolarmente concentrati sull’attività. Potremmo così apparire freddi e distaccati in amore, rischiando di pagarne le conseguenze. Qualche esborso in più potrebbe far sballare il bilancio, ma per fortuna il disagio è di breve durata.
Bilancia
L’ansia da prestazione ci è spesso nemica. Stabilendo però quali traguardi desideriamo raggiungere, è più semplice capire cosa possiamo ottenere. Venere aumenta le emozioni, ci aiuta a credere nelle relazioni stabili, complici e passionali.
Scorpione
Il rischio di sentirci insicuri o di temere di non essere all’altezza va superato, ogni tipo di remora o frustrazione va bandita. Governati da Marte, pianeta della forza e della determinazione, dobbiamo seguire il nostro istinto.
Sagittario
Potrebbe ritardare il processo di realizzazione di qualche cosa che stiamo aspettando, ma la tenacia non viene meno, la soluzione è in arrivo. Si intensifica in noi il desiderio di evasione, una piccola vacanza, anche in solitaria, è utile.
Capricorno
La determinazione ci aiuta a studiare le migliori strategie per ottenere ciò che desideriamo, questo per noi è un punto fermo dal quale partire. Se dobbiamo presentare un progetto, non perdiamo tempo, gli astri consigliano vivamente di agire.
Acquario
La voglia di liberarci dagli schemi e dalle situazioni che pesano è sempre più forte. Questo è il tempo di piccole o grandi rivoluzioni. Originali e stravaganti, riusciamo a creare intorno a noi uno stuolo di ammiratori e di seguaci.
Pesci
Manteniamoci cauti nelle decisioni, dal momento che ci potrebbero essere vari fattori da prendere in considerazione per una svolta. Quello che dobbiamo difendere è la nostra sensibilità, a volte siamo troppo disponibili e comprensivi.