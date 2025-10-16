Oggi su Rai 3 la biodiversità protagonista di “Geo”

Il mondo e la sua biodiversità sono al centro della puntata di “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda giovedì 16 ottobre, alle 16.10 su Rai 3.

Un viaggio all’interno di un universo quasi magico, nel quale ogni visitatore impara a scoprire, diventando nello stesso tempo il protagonista degli ambienti che visita. Per scoprire cos’è il “Bioverso” sarà ospite Isabella Saggio, professoressa ordinaria di Genetica alla Sapienza e Coordinatrice del settore Scienza e società del National Biodiversity Future Center.