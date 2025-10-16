Mezzosangue annuncia il “Viscerale tour” che partirà il 24 e 25 ottobre dall’Orion di Roma

Dall’urgenza del disco al rito del palco: la verità sta sotto le luci, dietro la maschera che si fa voce. Mezzosangue annuncia il “Viscerale tour”

Con Viscerale (Columbia Records / Sony Music Italia), Mezzosangue torna con un lavoro crudo e necessario. Sul palco i brani cambiano pelle e respirano con il pubblico. Dopo la vibrazione del Red Bull 64 Bars Live a Roma, il tour diventa rito condiviso: la confessione privata si fa voce comune.

24 OTTOBRE ‐ ROMA, ORION

25 OTTOBRE ‐ ROMA, ORION

3 NOVEMBRE – MILANO, ALCATRAZ

4 NOVEMBRE – TORINO, HIROSHIMA MON AMOUR

5 NOVEMBRE ‐ FIRENZE, TEATRO CARTIERE CARRARA

7 NOVEMBRE ‐ PERUGIA URBAN

8 NOVEMBRE ‐ SENIGALLIA (AN), MAMAMIA

14 NOVEMBRE ‐ PADOVA, HALL

21 NOVEMBRE ‐ NAPOLI, CASA DELLA MUSICA

22 NOVEMBRE ‐ BOLOGNA, ESTRAGON

28 NOVEMBRE – MOLFETTA (BA), EREMO CLUB

Acquista biglietti: https://www.vivaticket.com/it/tour/mezzosangue/4144

Viscerale, uscito il 4 aprile, è un disco che non concede tregua: dodici tracce che attraversano le contraddizioni del presente e le ombre più intime, oscillando tra fragilità e resistenza. È il racconto di un autore che sceglie di guardarsi dentro, trasformando dubbi e paure in una lingua tagliente, capace di farsi confessione.

È da qui che prende vita il “Viscerale Tour”: dal coraggio di un album che non ha paura di esporsi, dall’energia già respirata nei grandi eventi, dalla volontà di rendere ogni concerto unico e irripetibile. Non un calendario di date, ma un rito condiviso, in cui la confessione privata diventa voce comune.