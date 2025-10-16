Maria Rosaria Boccia si candida con Bandecchi: “Un matrimonio politico”

Maria Rosaria Boccia conferma: “Proposte da tutti i partiti, ma ho detto no. Mi candido con Bandecchi, è un matrimonio politico”

“È vero, mi candido”. Con queste parole Maria Rosaria Boccia ha confermato ai microfoni di Un giorno da pecora la sua candidatura alle elezioni regionali in Campania, in programma il 23 e 24 novembre prossimi, nella lista di Alternativa Popolare, il movimento guidato da Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e presidente della provincia.

“Me l’hanno chiesto un po’ tutti i partiti meno uno. Ho avuto interlocuzioni con forze di maggioranza e opposizione, anche con la Lega e Forza Italia”, ha detto Boccia. “Non ero convinta di nessuna proposta e infatti ho rifiutato tutto. A Bandecchi non ho chiesto la candidatura alla presidenza né come capolista. Io sposo Bandecchi: è un matrimonio politico”.

L’imprenditrice, protagonista dello scandalo che portò alle dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ha spiegato di non aver mai cercato scorciatoie: “Non mi sono mai seduta su poltrone comode. Dopo sei anni in Parlamento come progettista ho più esperienza e competenze di tutte le mogli di, fratelli di, sorelle di”.

Boccia ha precisato che si candiderà nel collegio di Napoli e che “la prossima settimana ci sarà la firma ufficiale e la conferenza stampa di presentazione”.

Su un’eventuale candidatura di Sangiuliano con Fratelli d’Italia ha replicato: “Ho un mio percorso totalmente diverso dal suo, sia di vita che professionalmente. Più voti di lui? Non sono mai stata candidata, ma la prossima settimana arriveranno i sondaggi e saprò”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)