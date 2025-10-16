L’importanza di una buona idratazione a “Elisir” oggi su Rai 3

Si parla dell’importanza di una buona idratazione a “Elisir” oggi su Rai 3. Le castagne e gli attacchi di panico gli altri temi della puntata

Due sono gli elementi essenziali per il corretto funzionamento dell’organismo: acqua e sali minerali, ovvero l’abc dell’idratazione. A “Elisir” – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi – in onda giovedì 16 ottobre, alle 10.55 su Rai 3, il professor Dario Manfellotto, internista del reparto di Medicina Interna dell’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola di Roma, spiegherà quali compiti svolgono esattamente e in che misura è necessario assumerli.

A seguire, nella rubrica “Mangiarsano”, la professoressa Elisabetta Bernardi, nutrizionista dell’Università di Bari, illustrerà le proprietà delle castagne: frutti autunnali ricchi di carboidrati complessi, fibre, vitamine e minerali, che possono essere consumati al naturale, arrostiti o trasformati in farine per preparazioni di dolci e salate.

Lo spazio conclusivo del programma, dedicato alla salute della mente, si occuperà di attacchi di panico, ovvero quegli episodi improvvisi di intensa paura o disagio, accompagnati da sintomi fisici come palpitazioni, sudorazione e difficoltà a respirare. Quali tecniche e terapie di supporto consentono di arrivare a gestirli lo spiegherà la professoressa Maria Grazia Spitoni, docente di Psicologia alla Sapienza Università di Roma.