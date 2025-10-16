L’avvocato Lovati litiga con Bruno Vespa a Porta a Porta

Battibecco acceso a Porta a Porta tra Bruno Vespa e l’ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati. E il conduttore non nasconde di snobbare ‘Affari tuoi’

Battibecco acceso tra Bruno Vespa e l’avvocato Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio per le indagini sul delitto di Garlasco, durante l’ultima puntata di Porta a Porta. Il legale, collegato in video allo studio dove si stava discutendo del caso, ha fatto andare il conduttore su tutte le furie perchè ha usato la parola ‘intrattenimento‘ per definire il programma di cui era ospite. E ha detto: “Non siamo in un’aula di tribunale, siamo in un programma come tutti gli altri… di intrattenimento…”. Ahi, Vespa se l’è presa. “Eh no, qui si fa informazione. Corona magari fa anche altro”, ha ribattuto piccato. “Informazione ma anche intrattenimento“, ha risposto Lovati. Da lì è nato un siparietto notevole, con Vespa che si è acceso e che per difendere Porta a Porta ha di fatto canzonato altri programmi di intrattenimento della Rai, a partire da “Affari tuoi” di Stefano De Martino. Ha detto infatti il giornalista: “Questo non è un programma di intrattenimento! Vede qualcuno ballare? Vede qualcuno giocare? Vede qualcuno appeso ai lampadari? Vede qualcuno che apre pacchi? Quella è un’altra cosa, abbia pazienza. Rispettabilissima, bellissima. ma noi siamo un’altra cosa”.

LO SCAMBIO CON VESPA

La risposta dell’avvocato Lovati ha fatto intendere che non era per niente d’accordo con il conduttore: “Ognuno la pensa come vuole“, ha detto infatti il legale. Vespa, ormai, aveva evidentemente perso le staffe: “Cosa significa questo? Che essendo una trasmissione, fra virgolette, di intrattenimento, uno può dire quello che vuole, anche rivestendo dei panni professionali? Un avvocato può trasformarsi in che cosa? In che cosa si trasforma in una trasmissione di intrattenimento?”. La risposta di Lovati stata abbastanza criptica: “L’avvocato è vero, l’avvocato quello che dice, è vero. L’avvocato ha una missione verso la verità. E la dimostra anche nelle trasmissioni di intrattenimento”. Vespa ha chiuso il discorso dicendo “Perfetto” e ha passato la parola a un altro ospite.

“NON SI È POSTO IL PROBLEMA DI PARLARE CON CORONA?”

Poco prima che gli animi si accendessero, Vespa aveva incalzato Lovati per chiedergli come mai si fosse fidato di Fabrizio Corona, lasciandosi andare a dichiarazioni ‘pericolose’ con l’ex re dei paparazzi, che dopo ha diffuso tutto nel suo format ‘Falsissimo’, mettendo nei guai il legale. La decisione di Andrea Sempre di revocargli il mandato è arrivata a monte di questo ‘fattaccio’, anche se probabilmente era nell’aria da tempo. “Tutti sanno che se uno parla con Fabrizio Corona le cose non rimangono riservate e hanno una rumorosità maggiore“, ha detto Vespa. Aggiungendo: “Lei butta un petardo e Corona ne fa, magistralmente, una bomba atomica. Lei non si è posto minimamente il problema della persona con la quale parlava e degli esiti che avrebbe avuto ciò che diceva?”. Lovati ha risposto dicendo di essersi “fidato”, come già aveva detto nei giorni scorsi (accusando Corona di averlo “ingannato”) a risposta di Lovati, in riferimento alla realizzazione di una fantomatica fiction: “Io mi sono fidato, perché l’idea che mi prospettava mi stuzzicava”. Questo in riferimento alla fantomatica questione della fiction che Corona avrebbe proposto a Lovati per convincerlo a dire cose ‘forti’ e volgari.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)