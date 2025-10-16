I The Lizards pubblicano il singolo “Roads”

Con il nuovo singolo “Road”, The Lizards trasformano la strada in una potente metafora di crescita personale e resilienza

Con il nuovo singolo “Road”, The Lizards trasformano la strada in una potente metafora di crescita personale e resilienza. Basato su sonorità electro rock pulsanti, il brano racconta il cammino interiore di chi, pur nascondendo dolore e fragilità, sceglie di affrontare un percorso fatto di ostacoli, ombre e solitudine, con la determinazione di rinascere e trasformarsi.

Il testo invita a riflettere su come ogni ferita, abbandono o momento di smarrimento possa diventare un passaggio fondamentale per crescere, ritrovare sé stessi e scoprire nuove possibilità. Un messaggio di speranza e redenzione che si amplifica nel videoclip, ambientato in auto e condiviso con le persone più vicine, simbolo di come anche i viaggi più difficili possano essere affrontati insieme.

Con “Road”, The Lizards firmano un brano energico e introspettivo, affidando alla musica il ruolo di compagna di viaggio ma anche di guida verso una nuova consapevolezza.

I The Lizards sono una rock band milanese nata nel 2004, da subito impegnata nella creazione di brani inediti.

Nel 2011 si trasformano in una tribute band internazionale dei Cranberries, progetto che consente loro di accumulare una vasta esperienza dal vivo su prestigiosi palchi, sia in Italia che all’estero.

Parallelamente, continuano a comporre e promuovere la loro musica originale, utilizzando principalmente il web e i social media per raggiungere un pubblico sempre più ampio.

La band partecipa a numerosi concorsi musicali, tra cui Emergenza Rock, Sound Wave e 3DM, conquistando il secondo posto al Malgrate Festival nel 2007 e arrivando alle selezioni regionali di Sanremo Rock nel 2023.

Nel 2024, l’etichetta discografica Sorry Mom! li nota e propone loro una collaborazione, da cui nasce il primo singolo ufficiale sotto etichetta, “Full of Dreams Suitcase”, rilasciato il 6 giugno 2024, seguito da “Rainbow”.

Nel 2025 hanno già pubblicato tre singoli: “Whispers in the Dark”, “In an awful winter day” e “Wake up now!”.

Pur scrivendo prevalentemente in inglese, a partire dal 2009, dopo la partecipazione al Tour Music Fest di Roma, The Lizards iniziano a esplorare anche la scrittura in italiano.

La loro musica si distingue per un sound coinvolgente e dinamico, in bilico tra il rock più energico e le atmosfere intime e sperimentali. Accanto a sonorità distorte e potenti, trovano spazio momenti più delicati e misteriosi, spesso arricchiti da elementi elettronici. A rendere il tutto ancora più originale è l’alternanza delle due voci: quella femminile, che richiama le sonorità di Dolores O’Riordan, e quella maschile, capace di evocare la profondità vocale di Matthew Bellamy.

I testi, di natura spesso autobiografica e intimista, trattano anche temi sociali, conferendo ai brani una dimensione riflessiva e profonda.