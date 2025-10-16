Dopo le proteste in piazza della “generazione Z” e la fuga del presidente Andry Rajoelina a Dubai i militari annunciano la presa del potere in Madagascar

Ufficiali di un corpo di elite delle forze armate del Madagascar hanno annunciato di aver “preso il potere” nella capitale Antananarivo. La comunicazione è stata data dal colonnello Michael Randrianirina anche via radio. L’ufficiale è a capo del Capsat, acronimo di Caserne des personnels administratifs et des services de l’armée de terre. Stamane si era avuta conferma del fatto che il presidente Andry Rajoelina aveva lasciato il Paese.

