I Little Less Pain tornano con A.B. Normal

C’è chi ti dice che per stare al mondo devi essere “normale”. I Little Less Pain rispondono con A.B. Normal, il nuovo singolo in uscita su tutte le piattaforme digitali

Il brano nasce come gesto di rivalsa, come sfottò verso chi giudica e incasella, ma diventa presto qualcos’altro: un invito a trasformare la diversità in orgoglio. Con un ritmo essenziale, diretto e ballabile, A.B. Normal è un pezzo che resta in testa e vuole diventare coro collettivo per chiunque abbia mai sentito di non appartenere.

La band, nata nel 2021, ha già all’attivo l’EP Rebound Theory (2024) e sei singoli che hanno raccontato rabbia, rinascita ed empatia. Dopo un cambio di formazione, oggi i Little Less Pain trovano nuova energia in Lara (voce e testi) e Frank (chitarra), affiancati da Mattia (batteria) e Luca (basso). Un mix di esperienza e freschezza che segna l’inizio di una nuova era.

«A.B. Normal è nato come un pezzo per noi, ma ora è anche per chi ascolta. È il nostro modo di dire: se ti sei sentito diverso, sei dei nostri» affermano i Little Less Pain.

Il videoclip ufficiale sarà disponibile sul profilo Youtube della band oltre che sul canale vevo di YT e sulle piattaforme di streaming, accompagnando questo nuovo inizio con immagini forti e simboliche

Link videoclip: https://youtu.be/GHDd-xS_R18?si=3dFSA33yKl8tP53z