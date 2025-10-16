I Croma tornano con il singolo “Feronia”

“Feronia” dei Croma è una battaglia interiore messa in musica: il racconto di una giovane donna sospesa tra luce e oscurità, divisa tra la paura di cadere negli stessi errori del passato e il desiderio di rinascere

La formazione CROMA pubblica, su tutte le piattaforme digitali, “FERONIA”, il nuovo singolo.

“Feronia” è una battaglia interiore messa in musica: il racconto di una giovane donna sospesa tra luce e oscurità, divisa tra la paura di cadere negli stessi errori del passato e il desiderio di rinascere, come madre e come donna migliore. Il titolo richiama l’antica dea della libertà e della rigenerazione, simbolo di natura selvaggia e resistenza: colei che attraversa il fuoco per tornare a fiorire.

Nella poeticai CROMA, Feronia diventa un inno alla resilienza, un grido potente che si oppone alle catene interiori e alle illusioni della società.

Sul piano produttivo, il brano conferma la natura ibrida e dirompente della formazione: rap e punk rock si fondono con le linee di pianoforte curate da Diemme, che torna a collaborare con la band dopo l’album Da Capo. L’intesa tra gli artisti della DSCT CREW si rinnova in un dialogo musicale crudo, diretto e profondamente evocativo.

Ad arricchire lo storytelling, disponibile anche il videoclip ufficiale, con la regia dello stesso Croma, che ha curato anche la grafica della cover. Protagonista visiva del progetto è Adja, compagna e musa dell’artista: la sua presenza diventa corpo e volto della protagonista, incarnando la lotta e la rinascita narrate dal brano.

“Feronia”, quindi, non è solo un nuovo brano: è un manifesto di resistenza e rigenerazione. Con questa uscita, CROMA conferma la sua cifra stilistica, fatta di autenticità e contaminazione, scegliendo ancora una volta di parlare a chi non ha paura di guardare dentro le proprie fiamme per ritrovare la luce.

Il brano è stato registrato presso lo studio di Cristian Masiero (batterista della formazione) e successivamente mixato e masterato da Nicholas Sano Atzeni, garantendo un qualità di suono impeccabile.