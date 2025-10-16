Derri nelle radio e online con “Michelle”

A volte la felicità sembra perfetta, ma è solo una maschera. È da qui che nasce “Michelle”, il nuovo singolo di Derri, disponibile in radio e online

A volte la felicità sembra perfetta, ma è solo una maschera. È da qui che nasce “Michelle”, il nuovo singolo di Derri. Un brano dove ritmi elettronici e decisamente ballabili celano dall’anima più profonda, un gioco tra leggerezza apparente e introspezione, tipico dello stile dell’artista. Il pezzo racconta la storia di una ragazza che ha imparato a identificarsi esclusivamente con un ideale esterno di bellezza, incarnato da Michelle Hunziker. Le loro vite si intrecciano in un racconto che esplora la graduale presa di coscienza della protagonista, il desiderio di liberarsi dalle aspettative e la scoperta di una propria imperfetta autenticità.

Musicalmente, “Michelle” mostra un lato leggero e danzereccio, ma chi ascolta con attenzione può percepire strati più profondi, messaggi subliminali e riflessioni sul confronto con ideali e ruoli imposti. Come in altri lavori di Derri, il cantautorato si maschera da pop, mescolando malinconia, ironia e sincerità emotiva, creando un equilibrio tra ritmo e introspezione.

“Michelle” racconta la storia di una ragazza che ha imparato a identificarsi esclusivamente in un ideale di bellezza: quello di Michelle Hunziker. La vita della protagonista e quella della showgirl si sovrappongono e si confondono in un racconto crudo di una graduale presa di coscienza. Il brano è un invito a liberarsi dalle aspettative per trovare la propria imperfetta autenticità. Anche musicalmente, mostra un lato più superficiale per lasciarne intravedere uno più profondo a disposizione di chi è all’ascolto. Come diversi lavori di Derri, il cantautorato viene mascherato da pop, in questo caso in una veste elettronica e dance, per inviare in maniera più subliminale un messaggio significativo.

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/michelle-3