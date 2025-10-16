Case farmaceutiche: Giuliani acquisisce Laboratoires Bailleul

La casa farmaceutica Giuliani, annuncia di aver perfezionato l’acquisizione dalla famiglia francese Bigou di Laboratoires Bailleul, azienda internazionale specializzata in trattamenti tricologici e dermatologici

La casa farmaceutica Giuliani, annuncia di aver perfezionato l’acquisizione dalla famiglia francese Bigou di Laboratoires Bailleul, azienda internazionale specializzata in trattamenti tricologici e dermatologici.

Fondata in Francia nel 1939, Laboratoires Bailleul si distingue in ambito tricologico nella cura dell’alopecia a base di minoxidil e offre un portafoglio che comprende anche prodotti farmaceutici efficaci per patologie dermatologiche (micosi, rosacea) e ginecologiche (acne ormonale, contraccezione), distribuito tramite un modello che integra l’informazione medica con la vendita diretta in farmacia.

“L’operazione rafforza la nostra posizione di mercato in due segmenti core del nostro business, quello tricologico e quello dermatologico, grazie al solido allineamento strategico tra le due realtà – spiega Gaetano Colabucci, Direttore Generale di Giuliani. – Le nostre aree terapeutiche di focalizzazione sono perfettamente sovrapponibili, mentre i portafogli e le geografie risultano complementari. Laboratoires Bailleul può contare inoltre su una piattaforma paneuropea con sedi dirette nei principali mercati e hub extraeuropei, a beneficio dell’accelerazione dell’internazionalizzazione dei marchi e delle tecnologie di Giuliani.”

Con un fatturato di circa 75 milioni di euro, Bailleul commercializza infatti i suoi prodotti attraverso una rete di filiali dirette in Francia, Italia, Belgio, Portogallo, Spagna, Germania, Svizzera, Turchia, Grecia e Slovacchia, a cui si aggiungono due centri extraeuropei a Hong Kong e in Messico, e un network di distributori internazionali qualificati particolarmente attivo in Cina e nel Medio Oriente.

“Questa acquisizione è perfettamente coerente con la nostra visione strategica: costruire un campione europeo nel trattamento delle patologie dermatologiche e tricologiche, con basi solide in Italia e una presenza diretta nei mercati chiave. Con Bailleul condividiamo focalizzazione terapeutica, cultura scientifica e valori. Metteremo a fattor comune portafogli complementari, reti di relazione con specialisti e capacità industriali per offrire soluzioni ancora più efficaci a pazienti e professionisti della salute. È un passo decisivo per accelerare la crescita internazionale dei nostri marchi e creare valore sostenibile per tutti gli stakeholder”, aggiunge Giammaria Giuliani.

In Italia, l’affiancamento delle linee Bailleul ai brand Giuliani renderà l’offerta ancora più completa lungo l’intero percorso di cura — dai farmaci agli integratori fino ai dermocosmetici — rafforzando la relazione con la classe medica e con le farmacie grazie a una struttura di informazione medico-scientifica ulteriormente potenziata.

A livello internazionale, la rete commerciale e organizzativa di Bailleul consentirà a Giuliani di acquisire rapidamente una presenza paneuropea significativa, aumentando massa critica e rilevanza nei mercati locali e favorendo un più efficiente utilizzo delle strutture esistenti, con benefici attesi anche in termini di redditività.

Questa nuova operazione – che porterà Giuliani a raggiungere un fatturato di circa 250 milioni di euro nel 2026 – si inserisce nel percorso di sviluppo intrapreso dalla Società, che coniuga crescita organica e acquisizioni di asset strategici come, ad esempio, quella di Nathura (rilevata nel 2021) e Biogena (acquisita nel 2023).

Giuliani è stata assistita nell’operazione da Rothschild & Co e PwC in qualità di co-advisor finanziari. PwC ha inoltre coordinato le attività di Due Diligence e legali.