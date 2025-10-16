Banderas contro i robot in “Automata” su Rai Movie: la trama del film

Un Blade Runner aggiornato e di produzione spagnola: è “Automata”, di Gabe Ibáñez, in onda giovedì 16 ottobre alle 21.10 su Rai Movie

Un Blade Runner aggiornato e di produzione spagnola: è “Automata”, di Gabe Ibáñez, in onda giovedì 16 ottobre alle 21.10 su Rai Movie. Nel 2044 lo scenario è apocalittico, con una Terra sempre più a corto di risorse e la civiltà che si sta dissolvendo. Gli umani convivono coi robot, che sono programmati per non potersi riparare da soli, né tantomeno migliorarsi.

Ma il detective Vaucan scoprirà che alcuni automi riescono a violare la direttiva e, dunque, a evolversi. Da qualche parte c’è qualcuno che li sta modificando. Banderas in gran forma per questo giallo del futuro, di confezione hollywoodiana e stile europeo, concepito per appassionati di fantascienza e non solo. Nel cast anche Birgitte Hjort Sørensen e Melanie Griffith.