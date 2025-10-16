Dal 17 al 19 ottobre , al Teatro Trastevere debutta Con l’acqua alla gola – Sulla punta della lingua , per la regia di Gabriela Eleonori

Dal 17 al 19 ottobre, al Teatro Trastevere debutta Con l’acqua alla gola – Sulla punta della lingua, primo lavoro della formazione teatrale composta da Paolo Cutroni, Daniele Bianchini, Serena Sansoni ed Elena Biagetti, diretta da Gabriela Eleonori con l’assistenza alla regia di Filippo Benini, su un nuovo testo di Francesco Benedetto.

Un appartamento invaso da scatole di yogurt scaduti e illuminato solo dal bagliore di un frigorifero: è qui che prende vita una commedia nera e surreale, in cui i confini tra ironia e disperazione si sfumano fino ad annegare su sé stessi.

Sul palco, i giovani attori, forti di un affiatamento travolgente, trascinano lo spettatore in un viaggio che alterna ironia feroce e visioni apocalittiche, fino a un epilogo in cui il quotidiano si trasforma in rivelazione.

Un ringraziamento speciale a: Centro Culturale Artemia e Letizia Gila

TEATRO TRASTEVERE

Via Jacopa de’ Settesoli, 3 – Roma

Biglietti:

Intero: 13.00 Ridotto: 10.00

prevista tessera associativa

giorni feriali h.21:00; domenica h.17:30

Prenotazioni: 06 5814004 – 328 3546847

info@teatrotrastevere.it