Stasera su Rai 1 in replica il Commissario Montalbano con “Amore”

L’episodio de Il commissario Montalbano intitolato “Amore” (2018) narra la scomparsa di una giovane donna, Michela Prestia: la replica stasera su Rai 1

Michela Prestia è una bellissima ragazza con un passato drammatico: respinta ingiustamente dalla famiglia, ha incontrato uomini che l’hanno umiliata e sfruttata, conducendola a diventare una prostituta. Col tempo, la donna è riuscita a rifarsi una vita e a trovare l’amore ma proprio ora, quando tutto sembrava andare bene, Michela misteriosamente scompare. I più ritengono che semplicemente sia scappata con un altro ma Montalbano, pur non essendo a proprio agio con le faccende d’amore, capisce presto che a Michela deve essere successo qualcosa di grave.

E’ la trama dell’episodio “Amore” della serie Il Commissario Montalbano in onda in replica mercoledì 15 ottobre 2025 alle 21:20 su Rai 1.