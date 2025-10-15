“Serengeti: Renewal” stasera su Rai 5 per “Noos – Viaggi nella natura”

Alberto Angela torna con il suo programma “Noos – Viaggi nella natura”, in onda mercoledì 15 ottobre alle 21.20 su Rai 5

Nella seconda stagione della serie “Serengeti”, le storie romanzate di alcuni degli animali più rappresentativi della savana prendono vita sotto foma di una narrazione in prima persona. Le propone Alberto Angela in “Noos – Viaggi nella natura”, in onda mercoledì 15 ottobre alle 21.20 su Rai 5. Le protagoniste madri che perdono e ritrovano i loro figli, mentre altre impartiscono lezioni importanti, sullo sfondo dell’eterna sfida tra predatori e prede, per mangiare e non essere mangiati.