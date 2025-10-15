L’oroscopo di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Le quadrature della Luna e di Giove generano impulsività e sbalzi d’umore, in questo caso attenzione a non prendere decisioni spinti dalla fretta. Sentirsi inclini a fare acquisti un po’ folli o a promettere regalie al momento può essere rischioso.
Toro
Nonostante ci sia consigliata maggiore cautela, visto gli aspetti di Venere e di Giove, se abbiamo qualcosa da difendere, è il momento giusto per farlo. Dedichiamo passione e cuore a chi amiamo, ma con un Sagittario impariamo a dosare la gelosia.
Gemelli
Mercurio, pianeta dell’intelletto e governatore del segno, ci invita, in questo cambio stagione, a rivalutare alcune rigidità caratteriali. Un colpo di scena potrebbe farci cambiare, di punto in bianco, la strada che da sempre percorriamo.
Cancro
Con i trigoni fra la Luna, Mercurio e Marte, abbiamo terreno fertile per ottenere i risultati di ciò che, da tempo, richiede la nostra considerazione. Fuoco e fiamme nel rapporto, anche per i contrasti accesi e a volte dolorosi: dolcezza come medicina.
Leone
Dato che spesso ci piace essere i capibranco, questo lunedì ci dà l’opportunità di sfoggiare la nostra forza tipica del re della foresta. Se il peso di un legame troppo vincolante ci ha spinto a scelte di solitudine, è ora di uscire dal guscio.
Vergine
Sensazioni piacevoli danno la certezza di avere superato vari ostacoli, tutto sembra procedere regalandoci una buona dose di autostima. Pare che si possa presentare la possibilità di capire veramente cosa desideriamo in ambito sentimentale.
Bilancia
Abbiamo quasi del tutto superato il timore di venire giudicati, nella costante ricerca di approvazione: un traguardo che ci dà senso di libertà. Chi ha vissuto la chiusura di un rapporto torna in pista, ma in una veste più saggia e consapevole.
Scorpione
Una nostra decisione non trova consensi in famiglia. Non creiamo un clima teso e niente discussioni, cerchiamo di venire a patti con l’orgoglio. Giornata caratterizzata da pensieri sul futuro, ma non tutto va pianificato, concentriamoci sul presente.
Sagittario
Impegniamoci a eliminare i pesi superflui, in modo da creare uno spazio dedicato a noi stessi. Solo così un sogno può diventare realtà. Con grande energia e diplomazia, riusciamo a risolvere il contrasto fra due amici fraterni o tra familiari.
Capricorno
Alcuni impegni economici potrebbero pesare sul bilancio generale, ma le spese in arrivo fanno parte di progetti già valutati in precedenza. In casa abbiamo il polso della situazione, per potere intervenire nel modo giusto al momento giusto.
Acquario
Ci guardiamo intorno per ritagliarci un ruolo decisivo nella professione, o per un cambio che potrebbe rivoluzionare lo stato attuale. Alcune temporanee restrizioni di carattere finanziario possono turbare creatività e produttività.
Pesci
Sfruttare il tempo al massimo è il consiglio degli astri. Siamo sì piuttosto tesi e agitati, ma questo stato può tradursi in un vantaggio. Probabilmente, quello che in passato abbiamo accantonato in termini di denaro ci torna di sicuro utile.