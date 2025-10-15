Oggi su Rai 3 “Geo” e la storia dei Latini

Mercoledì 15 ottobre, alle 16.15 su Rai 3, nuovo appuntamento con “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura

Mercoledì 15 ottobre, alle 16.15 su Rai 3, nuovo appuntamento con “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. Ospite in studio, l’archeologa Sara Millozzi che racconterà la storia dei latini con i grandi santuari repubblicani del Lazio.

Insieme a lei, in collegamento dal santuario della Fortuna Primigenia di Palestrina, la direttrice dei Musei e parchi archeologici di Praeneste e Gabii Martina Almonte che illustrerà il santuario, l’anello di Carvilio e il mosaico nilotico.