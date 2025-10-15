Lutto nel mondo della musica: morto per un tumore D’Angelo, il pioniere del neo-soul

È morto D’Angelo, il pioniere del ‘neo-soul’ aveva 51 anni. L’artista, che con i suoi tre album ha vinto quattro Grammy Awards, è deceduto per un cancro al pancreas

È morto a soli 51 anni, per un cancro al pancreas, il cantante R&b D’Angelo, all’anagrafe Michael Eugene Archer. Noto per aver dato vita al ‘neo-soul’, che fonde l’R&B con altri generi musicali, tra cui hip-hop e jazz e per i brani di successo come ‘Lady’, “Brown Sugar” e “Untitled (How Does It Feel?)”.

A confermare la sua morte sono stati i familiari, attraverso una dichiarazione rilasciata a Variety: “La stella splendente della nostra famiglia ha offuscato la sua luce per noi in questa vita… Dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro, siamo addolorati nell’annunciare che Michael D’Angelo Archer, noto ai suoi fan in tutto il mondo come D’Angelo, è tornato a casa, lasciando questa vita oggi, 14 ottobre 2025. Siamo addolorati che possa lasciare solo cari ricordi alla sua famiglia, ma siamo eternamente grati per l’eredità di musica straordinariamente toccante che ci lascia. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento difficile, ma vi invitiamo tutti a unirvi a noi nel lutto per la sua scomparsa, celebrando al contempo il dono della canzone che ha lasciato al mondo”.

