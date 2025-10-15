“Le vie dell’horror”, l’edizione 2025 propone un nuovo percorso nel centro storico di Tarquinia tra brividi e spettacolo

L’edizione 2025 de “Le Vie dell’Horror” promette emozioni forti e tante novità, con un percorso rinnovato pronto a sorprendere e far tremare anche i più coraggiosi. L’appuntamento è fissato per venerdì 31 ottobre, dalle 17.30 alle 20.30, quando il centro storico di Tarquinia si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, avvolto da atmosfere inquietanti, scenografie ispirate ai grandi classici del cinema horror e animato da centinaia di figuranti. Il nuovo percorso, ideato per mettere in risalto gli angoli più suggestivi e misteriosi della città, condurrà i visitatori in un’esperienza immersiva e multisensoriale, tra musica, luci, animazioni e performance dal vivo, in un perfetto equilibrio tra paura e divertimento.

“Stiamo lavorando per presentare un’edizione completamente rinnovata, ricca di nuove ambientazioni e sorprese che lasceranno il pubblico senza parole – dichiarano gli organizzatori –. Il percorso toccherà luoghi mai esplorati prima, che sveleremo nelle prossime settimane.” Oltre a regalare brividi e spettacolo, l’evento rappresenta anche un’occasione per scoprire Tarquinia in una veste inedita, valorizzandone il patrimonio storico e urbano attraverso un’iniziativa che unisce creatività e intrattenimento. “Le Vie dell’Horror” è organizzato da un gruppo di volontari tarquiniesi, con il sostegno e il contributo del Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Pro Loco Tarquinia, il Centro di Aggregazione Giovanile di Tarquinia ed Evensound. Il costo del biglietto è di 5 euro, mentre l’ingresso è gratuito per i minori di 14 anni.