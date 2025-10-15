La trama del film “Quel maledetto treno blindato” oggi su Rai Movie

Un film di culto, che ha ispirato anche Quentin Tarantino: è “Quel maledetto treno blindato” di Enzo G. Castellari, in onda mercoledì 15 ottobre alle 21.10 su Rai Movie. Siamo in Francia, alla fine della Seconda guerra mondiale: un gruppo di soldati americani viene portato verso le Ardenne, dove sono destinati alla fucilazione.

Nel tragitto riescono però a liberarsi: il loro piano è raggiungere la Svizzera, ma strada facendo decideranno di portare a compimento un piano per sabotare il treno tedesco che sta trasportando i prototipi dei missili V2, armi segrete che potrebbero assicurare alla Germania la vittoria del conflitto.

Il titolo in inglese del film di Castellari è “Inglorious Bastards”: nel 2009 Tarantino realizza il suo “Bastardi senza gloria” che, pur non essendo un remake del film italiano, intende omaggiare un’opera che il regista statunitense ha preso apertamente a riferimento per tutta la sua carriera.