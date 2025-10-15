“Indovina chi viene a cena” al Teatro Quirino fino al 26 ottobre

Il tema di “Indovina chi viene a cena”, quello di un matrimonio misto, allora fece scalpore nell’America di fine anni ’60, ma oggi è più che mai di attualità in una società sempre più multietnica

Guglielmo Ferro riporta in scena la stupenda commedia che fu interpretata (al cinema) dai due mostri sacri Katharine Hepburn e Spencer Tracy.

Il tema, quello di un matrimonio misto, allora fece scalpore nell’America di fine anni ’60, ma oggi è più che mai di attualità in una società sempre più multietnica.

Il soggetto di William Arthur Rose ha quasi mezzo secolo, ma anche grazie all’adattamento di Mario Scaletta si presenta come un testo fresco e attualissimo.

“Quando mi hanno proposto questo lavoro ne sono subito stato entusiasta – ha detto Guglielmo Ferro. Si tratta di un testo brillante, che però trasmette un messaggio a forte connotazione sociale. L’adattamento di Scaletta ha inoltre sfrondato tutta una parte strettamente legata agli anni ’60, per farne un testo estremamente attuale, anche nel linguaggio più crudo e diretto. Si parla dunque di differenze e di comprensione, termine, quest’ultimo, che preferiamo a quello più restrittivo di tolleranza”.

DATE TOURNÉE 2025 – 26

14-26 ottobre Teatro Quirino Roma 31 ottobre-2 novembre Teatro dei Rinnovati Siena 5 novembre Teatro Carani Sassuolo (MO) 7 novembre Teatro del Popolo Castelfiorentino (FI) 8 novembre Teatro Mancinelli Orvieto (TR) 9 novembre Teatro Verdi Montecatini (PT) 11-14 novembre Teatro Nuovo Verona 16 novembre Teatro Nuovo Giovanni da Udine Udine 19 novembre Teatro Proloco Borgosesia (VC) 20 novembre Cinema Teatro Manzoni Busto Arsizio(VA) 21 novembre Teatro Politeama Manerbio(BS) 22 novembre Teatro Sociale Castiglione delle Stiviere(MN) 25 novembre Cinema Teatro Cristallo Cesano Boscone (MI) 26 novembre Cinema Teatro Arese Arese (MI) 29-30 novembre Teatro Nuovo Ferrara 2 dicembre Teatro Sanzio Urbino 5-6-7 dicembre Teatro Guglielmi Massa Carrara 11-14 dicembre Teatro Bobbio Trieste 16 dicembre Teatro Feronia San Severino (MC) 17-18 dicembre Teatro Ventidio Basso Ascoli Piceno(AP) 19 -21 dicembre Teatro Dell’Aquila Fermo 27-28 dicembre Teatro Verdi Firenze 31 dicembre Teatro Verdi Firenze 9-10 gennaio Teatro Civico La Spezia (SP) 11 gennaio Teatro Ariston Sanremo 13 gennaio Teatro Nuovo Mario Monicelli Ostiglia (MN) 15 gennaio Cinema Teatro Italia Garbagnate (MI) 16 gennaio Cine Teatro Nuovo Arcore (MB) 17-18 gennaio Teatro Villoresi Monza(MB) 19 gennaio Teatro Giacosa Ivrea(TO) 21 gennaio Teatro Accademia Conegliano Veneto (TV) 22 gennaio Teatro Zandonai Rovereto (TN) 27 gennaio Asiago 28 gennaio Valdagno 29 gennaio Teatro Sociale Cittadella(PD) 30 gennaio Teatro Russolo Portogruaro(VE) 31 gennaio Cinema Teatro Busan Mogliano Veneto(TV) 4 febbraio Cinema Teatro San Giuseppe Brugherio (MI) 5 febbraio Teatro L’agorà Carate Brianza (MB) 6 febbraio Cine Teatro Manzoni Merate (LC) 7 febbraio Teatro Sociale Soresina(CR) 9 febbraio Cinema Teatro Auditorio Cassano Magnago(VA) 10 febbraio Teatro Sociale Biella 12 febbraio Amat 13-15 febbraio Teatro Celebrazioni Bologna 16 febbraio Teatro dei Fluttuanti Argenta(FE) 19 febbraio Teatro Politeama Bra (CN) 20-22 febbraio Teatro Alfieri Torino (TO) 24 febbraio Cinema Teatro Bellini Montagnana (PD) 26 febbraio Teatro V. Alfieri Castelnuovo di Garfagnana(LU) 27 febbraio Teatro Moderno Grosseto 28 febbraio – 1° marzo Teatro Garibaldi Figline Valdarno (FI) 3 marzo Teatro Goldoni Livorno 5 marzo Teatro dei Marsi Avezzano (AQ) 6 marzo Cinema teatro Modernissimo Telese (BN) 7 marzo Teatro Supercinema Castellammare di Stabia (NA) 8 marzo Teatro Siani Cava dei Tirreni (SA) 10 marzo Teatro Gentile Cittanova (RC) 11 marzo Teatro Comunale Cilea Reggio Calabria 13 marzo Teatro Don Bosco Potenza 14 marzo Teatro Lovaglio Venosa (PZ) 15 marzo Cine Teatro Bellocchio Ferrandina(MT) 19 marzo Palatour Bari Bitritto (BA) 20 marzo Teatro Comunale Lacedonia (AV) 21 -22 marzo Teatro delle arti Salerno 25 marzo Teatro Politeama Greco Lecce 26 marzo Teatro Orfeo Taranto 28 marzo Teatro del Fuoco Foggia 29 marzo Teatro Roma Cerignola (FG) 31 marzo-2 aprile Teatro Masini Faenza(RA)

TEATRO QUIRINO

Via Delle Vergini, 7 – 00187 Roma

info e prenotazioni Tel. 06.6794585 – biglietteria@teatroquirino.com

MAR 14-ott-25 h 21:00

MER 15-ott-25 h 21:00

GIO 16-ott-25 h 17:00

VEN 17-ott-25 h 21:00

SAB 18-ott-25 h 17:00

DOM 19-ott-25 h 17:00 MAR 21-ott-25 h 21:00

MER 22-ott-25 h 19:00

GIO 23-ott-25 h 17:00

VEN 24-ott-25 h 21:00

SAB 25-ott-25 h 17:00

SAB 25-ott-25 h 21:00

DOM 26-ott-25 h 17:00

prezzo biglietto da 35,91€ a 16,83€ – disponibili su www.teatroquirino.it