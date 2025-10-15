“Indovina chi viene a cena” al Teatro Quirino fino al 26 ottobre


Il tema di “Indovina chi viene a cena”, quello di un matrimonio misto, allora fece scalpore nell’America di fine anni ’60, ma oggi è più che mai di attualità in una società sempre più multietnica

Indovina chi viene a cena

Guglielmo Ferro riporta in scena la stupenda commedia che fu interpretata (al cinema) dai due mostri sacri Katharine Hepburn e Spencer Tracy.

Il soggetto di William Arthur Rose ha quasi mezzo secolo, ma anche grazie all’adattamento di Mario Scaletta si presenta come un testo fresco e attualissimo.

“Quando mi hanno proposto questo lavoro ne sono subito stato entusiasta – ha detto Guglielmo Ferro. Si tratta di un testo brillante, che però trasmette un messaggio a forte connotazione sociale. L’adattamento di Scaletta ha inoltre sfrondato tutta una parte strettamente legata agli anni ’60, per farne un testo estremamente attuale, anche nel linguaggio più crudo e diretto. Si parla dunque di differenze e di comprensione, termine, quest’ultimo, che preferiamo a quello più restrittivo di tolleranza”.

DATE TOURNÉE 2025 – 26

14-26 ottobre Teatro Quirino Roma

31 ottobre-2 novembre Teatro dei Rinnovati Siena

5 novembre Teatro Carani Sassuolo (MO)

7 novembre Teatro del Popolo Castelfiorentino (FI)

8 novembre Teatro Mancinelli Orvieto (TR)

9 novembre  Teatro Verdi Montecatini (PT)

11-14 novembre Teatro Nuovo Verona

16 novembre Teatro Nuovo Giovanni da Udine Udine

19 novembre Teatro Proloco Borgosesia (VC)

20 novembre  Cinema Teatro Manzoni Busto Arsizio(VA)

21 novembre  Teatro Politeama Manerbio(BS)

22 novembre  Teatro Sociale Castiglione delle Stiviere(MN)

25 novembre  Cinema Teatro Cristallo Cesano Boscone (MI)

26 novembre   Cinema Teatro Arese Arese (MI)

29-30 novembre Teatro Nuovo Ferrara

2 dicembre Teatro Sanzio Urbino

5-6-7 dicembre Teatro Guglielmi Massa Carrara

11-14 dicembre Teatro Bobbio Trieste

16 dicembre   Teatro Feronia San Severino (MC)

17-18 dicembre Teatro Ventidio Basso Ascoli Piceno(AP)

19 -21 dicembre Teatro Dell’Aquila Fermo

27-28 dicembre Teatro Verdi Firenze

31 dicembre Teatro Verdi Firenze

9-10 gennaio Teatro Civico La Spezia (SP)

11 gennaio Teatro Ariston Sanremo

13 gennaio Teatro Nuovo Mario Monicelli Ostiglia (MN)

15 gennaio Cinema Teatro Italia Garbagnate (MI)

16 gennaio Cine Teatro Nuovo Arcore (MB)

17-18 gennaio Teatro Villoresi Monza(MB)

19 gennaio Teatro Giacosa Ivrea(TO)

21 gennaio Teatro Accademia Conegliano Veneto (TV)

22 gennaio Teatro Zandonai Rovereto (TN)

27 gennaio Asiago

28 gennaio Valdagno

29 gennaio Teatro Sociale Cittadella(PD)

30 gennaio Teatro Russolo Portogruaro(VE)

31 gennaio Cinema Teatro Busan Mogliano Veneto(TV)

4 febbraio Cinema Teatro San Giuseppe Brugherio (MI)

5 febbraio Teatro L’agorà  Carate Brianza (MB)

6 febbraio Cine Teatro Manzoni Merate (LC)

7 febbraio Teatro Sociale Soresina(CR)

9 febbraio Cinema Teatro Auditorio Cassano Magnago(VA)

10 febbraio Teatro Sociale Biella

12 febbraio Amat

13-15 febbraio Teatro Celebrazioni Bologna

16 febbraio Teatro dei Fluttuanti Argenta(FE)

19 febbraio Teatro Politeama Bra (CN)

20-22 febbraio Teatro Alfieri Torino (TO)

24 febbraio Cinema Teatro Bellini Montagnana (PD)

26 febbraio Teatro V. Alfieri Castelnuovo di Garfagnana(LU)

27 febbraio Teatro Moderno Grosseto

28 febbraio – 1° marzo Teatro Garibaldi Figline Valdarno (FI)

3 marzo Teatro Goldoni Livorno

5 marzo Teatro dei Marsi Avezzano (AQ)

6 marzo Cinema teatro Modernissimo Telese (BN)

7 marzo Teatro Supercinema Castellammare di Stabia (NA)

8 marzo Teatro Siani Cava dei Tirreni (SA)

10 marzo Teatro Gentile Cittanova (RC)

11 marzo Teatro Comunale Cilea Reggio Calabria

13 marzo Teatro  Don Bosco Potenza

14 marzo Teatro Lovaglio Venosa (PZ)

15 marzo Cine Teatro Bellocchio Ferrandina(MT)

19 marzo Palatour  Bari Bitritto (BA)

20 marzo Teatro Comunale Lacedonia (AV)

21 -22 marzo Teatro delle arti Salerno

25 marzo Teatro Politeama Greco Lecce

26 marzo Teatro Orfeo Taranto

28 marzo Teatro del  Fuoco Foggia

29 marzo Teatro  Roma Cerignola (FG)

31 marzo-2 aprile Teatro Masini Faenza(RA)

TEATRO QUIRINO

Via Delle Vergini, 7 – 00187 Roma

info e prenotazioni Tel. 06.6794585 – biglietteria@teatroquirino.com

MAR 14-ott-25 h 21:00
MER 15-ott-25 h 21:00
GIO 16-ott-25 h 17:00
VEN 17-ott-25 h 21:00
SAB 18-ott-25 h 17:00
DOM 19-ott-25 h 17:00		MAR 21-ott-25 h 21:00
MER 22-ott-25 h 19:00
GIO 23-ott-25 h 17:00
VEN 24-ott-25 h 21:00
SAB 25-ott-25 h 17:00
SAB 25-ott-25 h 21:00
DOM 26-ott-25 h 17:00

prezzo biglietto da 35,91€ a 16,83€ – disponibili su www.teatroquirino.it