Il finale della serie “Occhi di gatto” stasera su Rai 2

Stasera su Rai 2 ultimo appuntamento con “Occhi di gatto”, la serie francese ispirata all’omonimo manga: la trama e il finale
Ultimi due episodi per la prima stagione di “Occhi di gatto” per la regia di Alexandre Laurent, la serie televisiva in onda mercoledì 15 ottobre alle 21.20 su Rai 2. Nel capitolo dal titolo “Durrieux”, le tre sorelle saranno costrette da Helene a tentare un furto nel castello del XVII secolo dove vive, recluso con la sua collezione, Dalembert: la sorveglianza armata sembra impenetrabile e serve un piano perfetto. Nell’ultimo episodio, “Heinz”, le ragazze assaltano il castello, ma prima avvertono la polizia. Dovranno vedersela con tanti nemici, ma qualcuno le aiuterà. Finale a sorpresa per un appassionante giallo al femminile. Nel cast Camille Lou, Constance Labbé, Claire Roman.