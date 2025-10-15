Il caso di Manuela Murgia a “Chi l’ha visto?” stasera su Rai 3

Stasera su Rai 3 il caso di Manuela Murgia a “Chi l’ha visto?”. In sommario anche la vicenda dell’anziano scomparso e trovato morto in ospedale a Palermo

La morte di Manuela Murgia: le indagini erano state archiviate due volte per suicidio, ma ora la Procura di Cagliari ha riaperto il caso e indagato per omicidio volontario l’ex fidanzato. Che cos’è successo quel giorno? Con chi è andata Manuela al Canyon di Tuvixeddu? A “Chi l’ha visto?”, il programma di Federica Sciarelli, in onda mercoledì 15 ottobre alle 21.20 su Rai 3, documenti e testimonianze inedite e, in studio, le sorelle di Manuela.

E poi la drammatica storia del quattordicenne di Latina che si è suicidato. Parla il fratello maggiore: erano anni diversi, altri studenti, ma quand’ero piccolo hanno bullizzato anche me.

Infine, la scomparsa di Giovanni Cuvello: i familiari avevano sporto denuncia e lanciato diversi appelli a “Chi l’ha visto?”, ma dopo dieci giorni Giovanni è stato ritrovato morto all’interno dell’ospedale. Non si era mai allontanato dalla struttura. Ma come si fa a scomparire dentro un ospedale? In diretta i familiari chiedono di sapere che cosa è successo. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.