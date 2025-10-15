I traumi del piede a “Elisir” oggi su Rai 3

Slogature e fratture del piede: lesioni comuni dovute a traumi o movimenti bruschi che provocano dolore, gonfiore e difficoltà a camminare: se ne parla oggi su Rai 3 Elisir

Slogature e fratture del piede: lesioni comuni dovute a traumi o movimenti bruschi che provocano dolore, gonfiore e difficoltà a camminare. Quali sono i trattamenti previsti per un corretto recupero? Ne parla la professoressa Elvira Di Cave, chirurgo ortopedico dell’Istituto di Medicina e scienza dello sport del Coni, ospite a “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda mercoledì 15 ottobre alle 10.55 su Rai 3.

A seguire, nella rubrica “È vero che?”, il professor Umberto Volta, docente di Allergologia e immunologia clinica presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna, farà chiarezza su una malattia infiammatoria cronica dell’intestino scatenata dal consumo di alimenti contenenti glutine in soggetti geneticamente predisposti: la celiachia.

Il tema di chiusura della puntata, a cura del professor Edoardo Covelli, direttore dell’Unità di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma, sarà l’ipertrofia dei turbinati, un ingrossamento delle strutture ossee presenti nelle cavità nasali che ostruisce le vie aeree causando difficoltà nella respirazione nasale e altri sintomi come naso chiuso, russamento e riduzione dell’olfatto.