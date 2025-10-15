Francesco Sagnelli pubblica “Chi ama non ha colpe”

“Chi ama non ha colpe” è un brano che parla di un amore che il mondo non accetta, ma che nonostante tutte le avversità non si arrende davanti al pregiudizio e al rifiuto della gente. È una dichiarazione di forza e di determinazione per chi ama senza condizioni, rifiutando di lasciarsi abbattere dalle critiche e dalle ostilità altrui.