Francesco Sagnelli pubblica “Chi ama non ha colpe”

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Chi ama non ha colpe”, il nuovo singolo di Francesco Sagnelli per Up Music
“Chi ama non ha colpe” è un brano che parla di un amore che il mondo non accetta, ma che nonostante tutte le avversità non si arrende davanti al pregiudizio e al rifiuto della gente. È una dichiarazione di forza e di determinazione per chi ama senza condizioni, rifiutando di lasciarsi abbattere dalle critiche e dalle ostilità altrui.
Biografia
Francesco Sagnelli, 30 anni, nasce a Maddaloni, in provincia di Caserta. Inizia a scrivere canzoni a 15 anni, quando imbraccia per la prima volta una chitarra. Da quel momento, scopre la sua passione e il suo scopo nella vita: esprimere se stesso con sincerità e trasparenza attraverso la musica. Per lui, la vita è una canzone da scrivere.