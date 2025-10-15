Emiliano Curioni lancia “Oltre le stelle” il suo nuovo singolo. Fuori anche il video


É in radio “Oltre le stelle” il singolo inedito di Emiliano Curioni che, dopo aver partecipato a Io Canto Senior su Canale 5, si propone al pubblico con un brano intenso ed emozionante, disponibile dallo stesso giorno su tutte le piattaforme digitali.

«Ho raccontato a Joe Migliozzi, che ha scritto musica e testo di questo brano, la mia voglia di ricominciare e di rimettermi in gioco, dopo un periodo buio della mia vita dove ho sofferto non solo per amore – afferma Emiliano Curioni –  e so che non tutti riescono, io per fortuna caratterialmente sono un combattente e non mi sono fatto sopraffare dallo sconforto totaleIl titolo del brano è arrivato naturalmente, come la canzone, basata interamente sulla mia storia – prosegue l’artista –  Oltre le stelle vuole essere uno stimolo per riuscire ad oltrepassare qualcosa di talmente grande che, nella semplicità dell’amore per sé stessi, annuncia la rinascita, da vivere a pienoLa musica è la mia compagna di vita ed è da una vita che mi accompagna come un’amica fedele a cui donare tutte le mie emozioni ed esprimere i miei sentimenti senza alcuna inibizione. Le devo tutto, anche la vita.»

Il video girato a Ferrara e sulla costa adriatica alla foce del fiume Po, regia di Luca Pederneschi e aiuto regia Domenico Dattola, è il racconto di questo nuovo viaggio che parte sempre in compagnia della musica e che accompagna, in questo caso l’artista, in un percorso di crescita, basato su una riflessione interiore che può far capire quanto alcuni meccanismi siano subdoli e che alla base di tutto ci debbano essere sempre rispetto e fedeltà.

Emiliano Curioni, originario della provincia di Lodi, ha due figli Simone ed Elena. La grande passione per la musica rappresenta per lui una vera e propria ancora di salvezza che lo ha accompagnato soprattutto dopo un periodo difficile della sua vita e proprio la musica è diventata la sua compagna di viaggio. Nel 1991 inizia a suonare in diverse band, sperimentando sonorità legate al mondo latino americano e alla latin bossa.

Nel corso degli anni prova diversi altri generi musicali come il funky, il rock e il blues revival degli anni ’60, ’70 e ’80, mettendosi sempre a disposizione dei musicisti, per esprimere la sua creatività e imparare cose nuove, stimolando così la propria arte. Influenzato da molti artisti italiani come Francesco Renga, Nek, Vasco Rossi, Fabio Concato e tra quelli stranieri, nel pop inglese ed americano anni ‘80, su tutti Michael Jackson.

Nel 2019 partecipa ai casting di X Factor, arrivando a un passo dalle blind, risultato che alimenta il suo desiderio di mettersi in gioco come quando partecipa, nella sua città, a Una voce per Lodi, e poi ad altri contest tra cui il Premio Mia Martini, Premio Lucio Dalla, Milano Sing Gala, Sanremo Discovery.

Nel 2024 vince JE SO PAZZO aggiudicandosi, al primo posto, il Premio come Miglior Interprete Senior e poi un secondo posto alla Vela d’Oro OverNel 2025 è finalista a Io Canto Senior, su Canale 5, dove ha realizzato uno dei suoi sogni: duettare, per ben due volte, con Anna Tatangelo. Altro desiderio, girare l’Italia esibendosi nei teatri, nelle piazze per arrivare direttamente al pubblico che, proprio su Canale 5, lo ha conosciuto e iniziato ad apprezzare e seguire. Nello stesso anno pubblica “Stupefacente” e “Delinquente Amore” a cui segue per l’autunno “Oltre le stelle” brano in cui l’autore Joe Migliozzi, racconta proprio uno spaccato di vita dell’interprete.