Dopo Io Canto Senior, su Canale 5, Emiliano Curioni lancia “Oltre le stelle” il suo nuovo singolo. Fuori anche il video

É in radio “Oltre le stelle” il singolo inedito di Emiliano Curioni che, dopo aver partecipato a Io Canto Senior su Canale 5, si propone al pubblico con un brano intenso ed emozionante, disponibile dallo stesso giorno su tutte le piattaforme digitali.

«Ho raccontato a Joe Migliozzi, che ha scritto musica e testo di questo brano, la mia voglia di ricominciare e di rimettermi in gioco, dopo un periodo buio della mia vita dove ho sofferto non solo per amore – afferma Emiliano Curioni – e so che non tutti riescono, io per fortuna caratterialmente sono un combattente e non mi sono fatto sopraffare dallo sconforto totale. Il titolo del brano è arrivato naturalmente, come la canzone, basata interamente sulla mia storia – prosegue l’artista – “Oltre le stelle” vuole essere uno stimolo per riuscire ad oltrepassare qualcosa di talmente grande che, nella semplicità dell’amore per sé stessi, annuncia la rinascita, da vivere a pieno. La musica è la mia compagna di vita ed è da una vita che mi accompagna come un’amica fedele a cui donare tutte le mie emozioni ed esprimere i miei sentimenti senza alcuna inibizione. Le devo tutto, anche la vita.»

Qui il video: https://youtu.be/UHkb1ZY90WI

Il video girato a Ferrara e sulla costa adriatica alla foce del fiume Po, regia di Luca Pederneschi e aiuto regia Domenico Dattola, è il racconto di questo nuovo viaggio che parte sempre in compagnia della musica e che accompagna, in questo caso l’artista, in un percorso di crescita, basato su una riflessione interiore che può far capire quanto alcuni meccanismi siano subdoli e che alla base di tutto ci debbano essere sempre rispetto e fedeltà.

Emiliano Curioni, originario della provincia di Lodi, ha due figli Simone ed Elena. La grande passione per la musica rappresenta per lui una vera e propria ancora di salvezza che lo ha accompagnato soprattutto dopo un periodo difficile della sua vita e proprio la musica è diventata la sua compagna di viaggio. Nel 1991 inizia a suonare in diverse band, sperimentando sonorità legate al mondo latino americano e alla latin bossa.

Nel corso degli anni prova diversi altri generi musicali come il funky, il rock e il blues revival degli anni ’60, ’70 e ’80, mettendosi sempre a disposizione dei musicisti, per esprimere la sua creatività e imparare cose nuove, stimolando così la propria arte. Influenzato da molti artisti italiani come Francesco Renga, Nek, Vasco Rossi, Fabio Concato e tra quelli stranieri, nel pop inglese ed americano anni ‘80, su tutti Michael Jackson.

Nel 2019 partecipa ai casting di X Factor, arrivando a un passo dalle blind, risultato che alimenta il suo desiderio di mettersi in gioco come quando partecipa, nella sua città, a Una voce per Lodi, e poi ad altri contest tra cui il Premio Mia Martini, Premio Lucio Dalla, Milano Sing Gala, e Sanremo Discovery.

Nel 2024 vince JE SO PAZZO aggiudicandosi, al primo posto, il Premio come Miglior Interprete Senior e poi un secondo posto alla Vela d’Oro Over. Nel 2025 è finalista a Io Canto Senior, su Canale 5, dove ha realizzato uno dei suoi sogni: duettare, per ben due volte, con Anna Tatangelo. Altro desiderio, girare l’Italia esibendosi nei teatri, nelle piazze per arrivare direttamente al pubblico che, proprio su Canale 5, lo ha conosciuto e iniziato ad apprezzare e seguire. Nello stesso anno pubblica “Stupefacente” e “Delinquente Amore” a cui segue per l’autunno “Oltre le stelle” brano in cui l’autore Joe Migliozzi, racconta proprio uno spaccato di vita dell’interprete.