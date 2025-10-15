Dal reality con Luxuria all’inseparabile chihuahua: chi era Pamela Genini, uccisa dal compagno a Milano

Il reality con Luxuria, l’inseparabile chihuahua, la moda, le case di lusso: chi era Pamela Genini, vittima del brutale femminicidio di Milano

Pamela era una ragazza di provincia che aveva trovato la sua strada a Milano: dai primi tentativi di sfondare in televisione o sulle passarelle, alla sfida imprenditoriale a braccetto con un’amica e ancora, l’agenzia immobiliare per trovare dimore a clienti molto facoltosi. Vladimir Luxuria, che l’aveva conosciuta anni fa su un set di un reality show, ricorda che era un vero e proprio “raggio di sole” sul set, sempre solare e gentile. La sua vita si è spezzata a soli 29 anni, troncata dal suo compagno di 13 anni più grande, un uomo che non si rassegnava di fronte alla volontà più volte dichiarata dalla ragazza di lasciarlo definitivamente.

L’INSEPARABILE BIANCA

Pamela Genini era originaria di Strozza, paese con poco più di mille abitanti in provincia di Bergamo, ma da tempo si era trasferita a Milano. Dal profilo Instagram che aveva creato per il suo cagnolino, “bianca_chihuahuapretty”, si può vedere quanto fossero legate: al mare, in montagna, a fare shopping, erano sempre insieme.

IL BRAND DI BIKINI E LA PARTENZA CON “L’ISOLA DI ADAMO ED EVA”

Si definiva “modella e giovane imprenditrice”, insieme a un’amica, l’influencer Elisa Bortolotti, aveva infatti creato un brand di bikini made in Italy “EP SheLux”.

Appena 19enne aveva fatto il suo ingresso nel mondo dei reality, partecipando al programma “L’isola di Adamo ed Eva” su Deejay Tv, condotto da Vladimir Luxuria. La conduttrice, contattata di diverse testate, a distanza di 10 anni da quando presentava quella trasmissione, assicura di ricordarsi molto bene di Pamela. “Sono rimasta malissimo. All’inizio non avevo collegato, sono passati dieci anni. Ma poi mi è tornata subito in mente. Ricordo la sua bellezza, ma soprattutto la sua solarità e il suo sorriso. Era un raggio di sole, una persona squisita con tutti: con me, con gli autori, con i tecnici”, ricorda Vladimir Luxuria. Era il 2025 quando alla terza puntata del reality show apparve Pamela Genini. Il programma si rifaceva a un format olandese, era ambientato in Croazia sull’isola di Meleda. In sostanza era un “dating show” dove, su di un’isola deserta, un uomo incontrava due donne, tutti e senza veli, si conoscevano e a fine puntata doveva scegliere con chi approfondire la propria conoscenza anche fuori dal set. La puntata terminava con la risposta della donna selezionata: poteva accettare o declinare il corteggiamento. Pamela fu scelta dall’Adamo della situazione, ma lei lo rifiutò.

L’AGENZIA IMMOBILIARE DI LUSSO

La ventinovenne collaborava anche con un’agenzia immobiliare per clienti molto facoltosi che cercavano residenze in affitto nelle località balneari italiane: Pamela era nel team della filiale milanese.

A Milano viveva sola, in zona Gorla, all’ultimo piano di una palazzina di via Iglesias: è morta sul terrazzino del suo appartamento, uccisa con 24 coltellate sotto gli occhi dei vicini impotenti al massacro pianificato dal suo compagno. Così un raggio di sole si è spento.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)