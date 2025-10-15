“Come una fenice” è il nuovo singolo di Space

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Come una fenice”, il nuovo singolo di Space

“Come una fenice” è un brano intenso e carico di significato che racconta la capacità di rialzarsi dopo le cadute e trasformare il dolore in forza vitale. Il tema centrale è quello della rinascita, rappresentata dalla figura simbolica della fenice, un invito a non arrendersi mai e a trovare sempre una luce anche nei momenti più bui.

Dal punto di vista sonoro, il brano unisce atmosfere introspettive e malinconiche a un crescendo potente ed emozionante. I versi più intimi, accompagnati da sonorità delicate e avvolgenti, lasciano spazio a ritornelli energici sostenuti da una ritmica più decisa e da un arrangiamento che amplifica il senso di liberazione e di lotta.

La voce, calda e diretta, si muove tra fragilità e forza, trasmettendo autenticità e passione. Il sound si colloca tra pop-rock e ballad emotiva, una combinazione equilibrata di delicatezza e potenza in cui chitarre, piano e sezione ritmica dialogano creando un’atmosfera che cresce e si apre man mano che la canzone avanza.

L’uso dinamico degli strumenti e degli effetti dona spazialità e profondità, esaltando i momenti di svolta del testo, in particolare quando esplode il ritornello con il suo messaggio di resistenza e rinascita. “Come una fenice” è una canzone che emoziona e dà energia, capace di trasformare un dolore personale in un inno universale alla resilienza.

Commenta l’artista sul nuovo singolo: “Dalle difficoltà nasce la mia musica: ‘Come una fenice’ è la mia prima canzone e per me rappresenta l’inizio di tutto. L’ho scritta in un momento in cui sentivo il bisogno di rinascere e trasformare le difficoltà in forza, proprio come una fenice che rinasce dalle proprie ceneri. In studio ho vissuto emozioni fortissime: era la prima volta che vedevo un’idea diventare una vera canzone, con la mia voce registrata e un arrangiamento che le dava vita. Questo brano è il punto di partenza del mio percorso musicale e racchiude il messaggio che voglio portare avanti: non arrendersi mai e credere sempre in se stessi.”