“Bones and All” in prima visione oggi su Rai 4: la trama

Stasera su Rai 4 in onda “Bones and All” in prima visione Tv. Ecco la trama del film di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet

Mercoledì 15 ottobre alle 21.20 su Rai 4 andrà in onda in prima visione il film di culto “Bones and All”, diretto da Luca Guadagnino e interpretato da Timothée Chalamet, Taylor Russell e Mark Rylance.

Ambientato nell’America degli anni ’80, il film racconta il viaggio di Maren, una ragazza che nasconde un oscuro impulso cannibale, e Lee, un giovane vagabondo con un passato doloroso. Insieme attraversano paesaggi desolati e comunità marginali, alla ricerca di un posto in cui sentirsi accettati e di un senso di identità.

Il film, tratto dal romanzo di Camille DeAngelis “Fino all’osso”, è stato accolto con entusiasmo al Festival di Venezia, dove ha vinto il Leone d’argento per la regia e il premio Mastroianni a Taylor Russell.