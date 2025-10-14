Truffe telefoniche agli anziani: sgominata banda con basi tra Napoli e Salerno

“Pronto, deve pagare la cauzione per suo nipote”: anziani truffati da finti carabinieri e postini. Smantellata un’associazione a delinquere che operava da Napoli e Salerno

Il finto carabiniere, il finto avvocato, il finto nipote e il finto postino. Potrebbe essere il titolo di una vecchia commedia all’italiana ed è invece purtroppo la vera truffa, un’associazione per delinquere ai danni degli anziani che vivono a Milano messa in campo in Campania e smantellata con 15 indagati per il reato associativo dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale di Milano. Le perquisizioni domiciliari e personali vengono svolte nelle province di Milano, Napoli e Salerno.

COME OPERAVA LA RETE DI TRUFFATORI

Terminale essenziale della banda una 73enne residente in provincia di Milano, a cui veniva momentaneamente consegnata la refurtiva che lei stessa poi trasportava a Napoli. E che refurtiva: denaro, gioielli, monili, cose raccolte in una vita dagli anziani che venivano raggiunti da telefonate di allarme sempre con lo stessa doppia opzione: un nipote coinvolto con dolo e colpa grave in un incidente stradale, trattenuto dalla forze dell’ordine e bisognoso di denaro per pagare una cauzione e liberarsi; oppure un nipote che chiedeva di ritirare un pacco per conto dei genitori (parenti dell’anziano), genitori che invariabilmente poi denunciavano problemi con la giustizia. E anche qui bisognava pagare una cauzione.

Le telefonate alle anziane vittime venivano effettuate da due appartamenti situati a Napoli e a riprova del cinismo del gruppo non si erano interrotte neanche durante le vacanze dei truffatori. In estate la “sala operativa” era all’interno di un bungalow in un villaggio turistico della provincia di Salerno.

Le perquisizioni hanno portato al sequestro di 40 cellulari e 5 tablet, utilizzati per commettere le truffe, la somma in contanti di 15.000 euro e numerosi monili in oro.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)