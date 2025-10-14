Taffo Funeral Services cambia nome e diventa Tanuba

Taffo Funeral Services, caso unico a livello mondiale: la prima impresa funebre che ha rivoluzionato la comunicazione del settore cambia nome e diventa Tanuba

Taffo Funeral Services, caso unico a livello mondiale: la prima impresa funebre che ha rivoluzionato la comunicazione del settore, il primo brand funerario al mondo ad avere assunto il ruolo di opinion leader nella comunicazione e nel marketing, una voce autorevole nei dibattiti culturali e sociali, con un seguito di una community di oltre un milione di persone: ha scelto di cambiare nome e di diventare TANUBA.

Una trasformazione storica che coinvolgono da vicino anche la città di Roma, Anzio, Aprilia, Guidonia, Ostia, Pomezia, e Nettuno dove le sedi locale si conferma punto strategico per il territorio e simbolo del legame del marchio con la comunità locale.

Il rebranding segna un’evoluzione naturale, non una rottura: tutto ciò che è stato costruito sotto il nome Taffo – campagne, iniziative, collaborazioni e impegno sociale – resta la base solida su cui oggi nasce TANUBA, un’identità collettiva e condivisa, pensata per tutelare e valorizzare la propria community di oltre un milione di persone.

Il nuovo nome unisce “Taffo” e “Anubi”, la divinità egizia protettrice dei defunti: un richiamo simbolico che proietta il gruppo anche verso una crescita sempre più internazionale, mantenendo però forte il radicamento nei territori italiani, come quello di Brescia.

Tra le altre novità più curiose e partecipate: la nascita della mascotte TANUBA, una simpatica baretta in giacca e cravatta scelta direttamente dalla community, simbolo di partecipazione e continuità; e i nuovi progetti formativi e culturali per diffondere una visione più umana e consapevole del settore funerario.