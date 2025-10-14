Taffo Funeral Services cambia nome e diventa Tanuba


Taffo Funeral Services, caso unico a livello mondiale: la prima impresa funebre che ha rivoluzionato la comunicazione del settore cambia nome e diventa Tanuba

Taffo Funeral Servicescaso unico a livello mondiale: la prima impresa funebre che ha rivoluzionato la comunicazione del settore, il primo brand funerario al mondo ad avere assunto il ruolo di  opinion leader nella comunicazione e nel marketing, una voce autorevole nei dibattiti culturali e sociali, con un   seguito di una community di oltre un milione di persone ha scelto di cambiare nome e di diventare TANUBA

Una trasformazione storica che coinvolgono da vicino anche la città di Roma, Anzio, Aprilia, Guidonia, Ostia, Pomezia, e Nettuno  dove le sedi locale si conferma punto strategico per il territorio e simbolo del legame del marchio con la comunità locale.

Il rebranding segna un’evoluzione naturale, non una rottura: tutto ciò che è stato costruito sotto il nome Taffo – campagne, iniziative, collaborazioni e impegno sociale – resta la base solida su cui oggi nasce TANUBA, un’identità collettiva e condivisa, pensata per tutelare e valorizzare la propria community di oltre un milione di persone.

Il nuovo nome unisce “Taffo” e “Anubi”, la divinità egizia protettrice dei defunti: un richiamo simbolico che proietta il gruppo anche verso una crescita sempre più internazionale, mantenendo però forte il radicamento nei territori italiani, come quello di Brescia.

Tra le altre  novità più curiose e partecipate: la nascita della mascotte TANUBA, una simpatica baretta in giacca e cravatta scelta direttamente dalla community, simbolo di partecipazione e continuità; e  i nuovi progetti formativi e culturali per diffondere una visione più umana e consapevole del settore funerario.