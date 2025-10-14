Nuova tecnologia per la Ducati, grazie a un accordo con ART

Art spa, azienda italiana leader nella fornitura di sistemi elettronici per il settore automotive, e Ducati Motor Holding spa, siglano un accordo

Art spa, azienda italiana leader nella fornitura di sistemi elettronici per il settore automotive, e Ducati Motor Holding spa, storico marchio noto a livello globale per performance, design e spirito innovativo, hanno dato vita a una partnership nata dalla volontà di contribuire ad arricchire l’esperienza di guida dei motociclisti di domani con prodotti altamente innovativi e tecnologici.

L’accordo tra le due aziende segna un’importante passo avanti nella digitalizzazione dell’esperienza di guida su due ruote: Art metterà a disposizione le proprie competenze avanzate nell’ambito dei sistemi d’infotainment e connettività. L’azienda di Borgo Panigale metterà a fattor comune le best practice e la conoscenza profonda di questo specifico mercato.

“Affiancare un’eccellenza come Ducati rappresenta un riconoscimento importante- ha dichiarato Francesco Ortix, amministratore delegato di Art- Portare la nostra tecnologia ad oggi presente nelle luxury e super sport car a bordo di una moto Ducati, ci rende orgogliosi. La collaborazione è un connubio perfetto di due eccellenze del Made in Italy, base di un percorso verso l’innovazione tecnologica”.

La partnership tra le due aziende, infatti si fonda su valori comuni come la qualità ingegneristica, l’attenzione al dettaglio e la ricerca continua di soluzioni che rendano l’esperienza di guida più connessa, sicura e coinvolgente.

“Art è un’azienda dinamica che incarna pienamente i nostri valori e la costante ricerca dell’innovazione- ha dichiarato Federico Sabbioni, Supply Chain director di Ducati- Insieme stiamo sviluppando soluzioni che migliorano l’esperienza utente dei nostri clienti, spingendo le competenze tecnologiche oltre gli schemi tradizionali”.

Questa sinergia darà presto vita a innovazioni concrete coerenti con la visione Ducati: creare moto emozionanti, dalle prestazioni uniche e con tecnologie all’avanguardia, per offrire ai motociclisti un’esperienza di guida senza precedenti.