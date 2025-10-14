“Il nome della rosa” diretto da Jean-Jacques Annaud oggi su Rai 4: la trama

Stasera su Rai 4 “Il nome della rosa” diretto da Jean-Jacques Annaud, un grande classico, con Sean Connery e Christian Slater: la trama

Martedì 14 ottobre la prima serata (21.10) di Rai 4 si tinge di giallo con il classico “Il nome della rosa”, diretto dal francese Jean-Jacques Annaud e interpretato da Sean Connery e Christian Slater. Tratto dal celebre romanzo di Umberto Eco, il film è ambientato in un’abbazia benedettina del XIV secolo, dove il frate francescano Guglielmo da Baskerville e il giovane novizio Adso indagano su una serie di misteriosi omicidi che sconvolgono la comunità monastica.

Grazie a una ricostruzione storica minuziosa, a un’atmosfera cupa e gotica e a un cast di altissimo livello che comprende anche F. Murray Abraham e Michael Lonsdale, “Il nome della rosa” è considerato un caposaldo del thriller storico europeo. Il film, premiato con numerosi riconoscimenti, unisce l’indagine poliziesca con la riflessione filosofica in un intreccio ricco di tensione che ha segnato un’epoca nel rapporto tra cinema e letteratura.

A seguire, un approfondimento con la puntata speciale del magazine “Wonderland” dedicata proprio ai 45 anni del romanzo “Il nome della rosa” e le celebrazioni proseguono fino al 18 ottobre, alle 14:30, con la programmazione della miniserie del 2019 diretta da Giacomo Battiato, anch’essa tratta dal romanzo di Umberto Eco.