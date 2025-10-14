Il musical Valjean in scena a Cairo Montenotte

Golden Ticket Company in scena al Teatro Osvaldo Chebello di Cairo Montenotte (in provincia di Savona) con il musical “Valjean. Questa è la mia storia”

“Valjean è uno splendido spettacolo e una splendida conferma nello stesso tempo. E’ la prova di come il talento, la passione e la determinazione possano volgere a proprio favore la cronica mancanza di mezzi che affligge l’Arte nel nostro paese. Un musical che, istante dopo istante, compone un’emozione di cui lo spettatore non può che ringraziare ognuno di questi entusiasmanti artisti”. – Giorgio Faletti.

Un anno fa la Golden Ticket Company era in scena al Teatro Osvaldo Chebello di Cairo Montenotte (in provincia di Savona) con il musical “Valjean. Questa è la mia storia”, quando è stata sorpresa dalla devastante alluvione che ha coinvolto tutta la città e i paesi limitrofi.

Ma grazie al direttore artistico Silvio Eiraldi e al pubblico di Cairo, che l’hanno voluta fortemente, la compagnia torna nella stessa venue aprendo, il 24 ottobre 2025, la prossima stagione teatrale, nuovamente con questo musical originale italiano tratto da “I miserabili” di Victor Hugo, che è stato definito dalla critica “uno spettacolo unico in Italia”.

Totalmente originale, forgiato sullo stile delle produzioni “off” internazionali (Broadway, Londra, Avignone), ha conquistato il pubblico e la critica in più di 80 repliche culminate con la Nomination agli Italian Musical Award.

Sei attori che interpretano ventinove personaggi, accompagnati da un pianoforte o da un piccolo ensemble orchestrale sul palco, per un’esperienza completamente live, portano lo spettatore indietro di due secoli in un’atmosfera emozionante e intensa. L’ex forzato Jean Valjean racconta a Cosette la propria versione dei fatti tra il penitenziario di Tolone, la fabbrica di Monsieur Madeleine e gli strascichi della Rivoluzione francese. In una lotta all’ultimo respiro con l’ispettore Javert.