Il film “Il discorso del re” con un Colin Firth da Oscar su Rai Movie: la trama

La vera storia del principe Albert, secondo figlio di Re Giorgio V, costretto a salire al trono con il nome di Giorgio VI dopo che suo fratello Edoardo abdica al trono per sposare l’americana e più volte divorziata Wallis Simpson. La racconta il film “Il discorso del re” di Tom Hooper, in onda martedì 14 ottobre alle 21.10 su Rai Movie.

Il futuro re soffre di balbuzie, un limite critico per chi deve guidare una nazione in un periodo storico cruciale. Ma, con l’aiuto di un logopedista australiano dal metodo poco convenzionale affronta e supera il suo impedimento linguistico. Il film mette in scena il rapporto tra il futuro sovrano, la moglie Elisabetta e il suo logopedista, mostrando il coraggio e la tenacia necessari per affrontare le proprie paure e assumersi le responsabilità del regno.

Interpretato da Colin Firth nel ruolo del re balbuziente, Geoffrey Rush nel ruolo del terapeuta e Helena Bonham Carter nel ruolo della regina, “Il discorso del re” ha ottenuto grande successo internazionale ed è stato premiato con quattro Premi Oscar: film, regia, attore protagonista e sceneggiatura. Nel cast anche Guy Pearce e Jennifer Ehle.