Il film “I figli degli altri” di Rebecca Zlotowski oggi su Rai 3: la trama

Per il ciclo “Voilà le cinéma”, martedì 14 ottobre alle 21.20, su Rai 3 c’è “I figli degli altri” di Rebecca Zlotowski: la trama

Per il ciclo “Voilà le cinéma”, martedì 14 ottobre alle 21.20, su Rai 3 c’è “I figli degli altri” di Rebecca Zlotowski. Il desiderio di maternità è un sentimento potente, e col passare degli anni può diventare anche prepotente: Rachel ha 40 anni, è divorziata e senza figli e quando conosce Alì, divorziato a sua volta e genitore, s’innamora e sviluppa anche un tenero rapporto con Leila, la figlia di lui. Il desiderio di avere un figlio sarà accompagnato, per la donna, da un controverso sentimento di rabbia.

Un tema attuale e complesso che viene sviluppato con sensibilità femminile e capacità di sfumatura dalla regista, sostenuta da una coppia d’interpreti, Virginie Efira e Roschdy Zem, credibili e affiatati fra loro.