HONOR lancia il nuovissimo HONOR 400 Smart


Il cuore del nuovo HONOR 400 Smart è la sua batteria a doppia cella da 6500 mAh, progettata per garantire unautonomia eccezionale e una durata fino a 5 anni

honor 400 smart

HONOR, azienda tecnologica globale specializzata in dispositivi intelligenti, annuncia il lancio del nuovo HONOR 400 Smart, ultimo arrivato della popolare serie 400. Pensato per offrire il miglior rapporto qualità-prezzo, il nuovo modello combina un design resistente e una straordinaria autonomia con un set di funzioni AI che rendono l’esperienza quotidiana ancora più intuitiva.

Tra le principali caratteristiche: certificazione antiurto SGS a 5 stelle, resistenza all’acqua e alla polvere IP54, batteria da 6500 mAh a doppia cella, fotocamera principale da 108 MP e un innovativo AI Button che porta l’interazione con l’intelligenza artificiale a un livello superiore.

Resistenza e durata senza compromessi

HONOR 400 Smart è stato progettato per accompagnare gli utenti in ogni situazione. La certificazione SGS Premium Performance garantisce protezione da cadute fino a 1,8 metri, mentre gli angoli rinforzati proteggono da urti e impatti quotidiani.

Il dispositivo vanta inoltre la certificazione IP54, che lo rende resistente agli schizzi.

Grazie alla funzione Wet-hand Touch Enhancement, il display resta reattivo anche con mani bagnate o unte.

Batteria da 6500 mAh: autonomia e sicurezza al top

Il cuore del nuovo HONOR 400 Smart è la sua batteria a doppia cella da 6500 mAh, progettata per garantire unautonomia eccezionale e una durata fino a 5 anni. La tecnologia HONOR SuperCharge da 35W assicura ricariche rapide e sicure, mentre il sistema di monitoraggio multipunto mantiene prestazioni ottimali anche in condizioni estreme, da -20 °C a +55 °C.

AI Button: l’interazione intelligente a portata di mano

Per la prima volta in questa fascia di prezzo, HONOR introduce il pulsante AI: con un semplice clic si possono avviare app personalizzate o ottimizzare il sistema, mentre con una pressione prolungata si accede a funzioni avanzate come traduzione e creazione AI.

Il tutto è supportato dal nuovo MagicOS 9.0 basato su Android 15, con funzioni intelligenti come Magic Capsule, Magic Portal, Circle to Search e Google Gemini Assistant, oltre a strumenti di editing fotografico potenziati dall’AI (AI Outpainting, AI Upscale, AI Cutout).

Fotografia ultra-nitida con AI

La fotocamera principale da 108 MP permette di catturare scatti luminosi e dettagliati, anche di notte. Grazie allo zoom 3x senza perdita di qualità e alle tre modalità ritratto dedicate, gli utenti possono ottenere risultati professionali in qualsiasi contesto. Le funzioni AI come HONOR AI Eraser, AI Remove Reflection e AI Style completano l’esperienza fotografica.

Memoria e performance

Con uno spazio di archiviazione fino a 256 GB e la tecnologia RAM Turbo (8 GB fisici + 8 GB virtuali, equivalenti a 16 GB di RAM), HONOR 400 Smart garantisce fluidità e multitasking senza interruzioni, anche dopo un uso prolungato.

Colori, prezzo e disponibilità

HONOR 400 Smart è disponibile in quattro eleganti colorazioni: Desert Gold e Velvet Black al prezzo di 229,00 euro.

Sotto la promo lancio:

  • Versione 8+256 GB:
    • Principali rivenditori di elettronica autorizzati: dal 14 al 31 ottobre il prezzo di lancio sarà di 199 euro in bundle con Earbuds X7 Lite e cover;
    • Honor.com: dal 14 al 31 ottobre il prezzo di lancio sarà di 199 euro in bundle con Earbuds X7 Lite e caricatore.
  • Versione 6+128 GB:
    • Dal 14 al 31 ottobre il prezzo di lancio sarà di 179 euro presso i principali rivenditori di elettronica autorizzati e presso honor.com

Per ulteriori informazioni, visita il sito HONOR all’indirizzo www.honor.com