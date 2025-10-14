HONOR lancia il nuovissimo HONOR 400 Smart

Il cuore del nuovo HONOR 400 Smart è la sua batteria a doppia cella da 6500 mAh, progettata per garantire un ’ autonomia eccezionale e una durata fino a 5 anni

HONOR, azienda tecnologica globale specializzata in dispositivi intelligenti, annuncia il lancio del nuovo HONOR 400 Smart, ultimo arrivato della popolare serie 400. Pensato per offrire il miglior rapporto qualità-prezzo, il nuovo modello combina un design resistente e una straordinaria autonomia con un set di funzioni AI che rendono l’esperienza quotidiana ancora più intuitiva.

Tra le principali caratteristiche: certificazione antiurto SGS a 5 stelle, resistenza all’acqua e alla polvere IP54, batteria da 6500 mAh a doppia cella, fotocamera principale da 108 MP e un innovativo AI Button che porta l’interazione con l’intelligenza artificiale a un livello superiore.

Resistenza e durata senza compromessi

HONOR 400 Smart è stato progettato per accompagnare gli utenti in ogni situazione. La certificazione SGS Premium Performance garantisce protezione da cadute fino a 1,8 metri, mentre gli angoli rinforzati proteggono da urti e impatti quotidiani.

Il dispositivo vanta inoltre la certificazione IP54, che lo rende resistente agli schizzi.

Grazie alla funzione Wet-hand Touch Enhancement, il display resta reattivo anche con mani bagnate o unte.

Batteria da 6500 mAh: autonomia e sicurezza al top

Il cuore del nuovo HONOR 400 Smart è la sua batteria a doppia cella da 6500 mAh, progettata per garantire un’autonomia eccezionale e una durata fino a 5 anni. La tecnologia HONOR SuperCharge da 35W assicura ricariche rapide e sicure, mentre il sistema di monitoraggio multipunto mantiene prestazioni ottimali anche in condizioni estreme, da -20 °C a +55 °C.

AI Button: l’interazione intelligente a portata di mano

Per la prima volta in questa fascia di prezzo, HONOR introduce il pulsante AI: con un semplice clic si possono avviare app personalizzate o ottimizzare il sistema, mentre con una pressione prolungata si accede a funzioni avanzate come traduzione e creazione AI.

Il tutto è supportato dal nuovo MagicOS 9.0 basato su Android 15, con funzioni intelligenti come Magic Capsule, Magic Portal, Circle to Search e Google Gemini Assistant, oltre a strumenti di editing fotografico potenziati dall’AI (AI Outpainting, AI Upscale, AI Cutout).

Fotografia ultra-nitida con AI

La fotocamera principale da 108 MP permette di catturare scatti luminosi e dettagliati, anche di notte. Grazie allo zoom 3x senza perdita di qualità e alle tre modalità ritratto dedicate, gli utenti possono ottenere risultati professionali in qualsiasi contesto. Le funzioni AI come HONOR AI Eraser, AI Remove Reflection e AI Style completano l’esperienza fotografica.

Memoria e performance

Con uno spazio di archiviazione fino a 256 GB e la tecnologia RAM Turbo (8 GB fisici + 8 GB virtuali, equivalenti a 16 GB di RAM), HONOR 400 Smart garantisce fluidità e multitasking senza interruzioni, anche dopo un uso prolungato.

Colori, prezzo e disponibilità

HONOR 400 Smart è disponibile in quattro eleganti colorazioni: Desert Gold e Velvet Black al prezzo di 229,00 euro.

Sotto la promo lancio:

Versione 8+256 GB : Principali rivenditori di elettronica autorizzati: dal 14 al 31 ottobre il prezzo di lancio sarà di 199 euro in bundle con Earbuds X7 Lite e cover; Honor.com: dal 14 al 31 ottobre il prezzo di lancio sarà di 199 euro in bundle con Earbuds X7 Lite e caricatore.

: Versione 6+128 GB : Dal 14 al 31 ottobre il prezzo di lancio sarà di 179 euro presso i principali rivenditori di elettronica autorizzati e presso honor.com

:

Per ulteriori informazioni, visita il sito HONOR all’indirizzo www.honor.com