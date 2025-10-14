“Dietro al bar” è il nuovo singolo di Scorpius

Scorpius, cantautore romano residente a Parigi, torna nelle radio italiane con il nuovo singolo “Dietro al bar”, una traccia che fonde sonorità punk-tropicali a un testo ironico e coraggioso

Scorpius, cantautore romano residente a Parigi, torna il 10 Ottobre nelle radio italiane con il nuovo singolo “Dietro al bar”, una traccia che fonde sonorità punk-tropicali a un testo ironico e coraggioso.

«Vado a Parigi e trovo un lavoro

però casa no, ancora niente

a Roma dormivo da solo

e ora in ostello pieno di gente»

Trasferirsi in Francia per cercare lavoro e indipendenza, confrontarsi con le difficoltà del mondo della ristorazione di Parigi, con la fatica muscolare e con un capo sempre frustrato e insoddisfatto, fino al banale impossibile: andare a letto con una cliente solo «per provargli che so fare anch’io almeno l’eterosessuale».

Scorpius scava nell’autobiografia e ci regala un nuovo pezzo dai ritmi danzanti e forsennati, che ricordano quelli tremendi ma coreografici del lavoro di barista che fa per vivere. Come aveva già fatto con “Etero” (che ha uno degli incipit più onesti della canzone italiana: «Quando stavo per lasciare Carlotta non ero più etero, solo presunto tale / su Google in incognito a mezzanotte Come scopro se sono omosessuale?”» qui il video ), anche stavolta il musicista romano non ha paura di scavare dentro le esperienze più dure della propria vita per consegnarci un testo diretto e senza troppi peli sulla lingua, ma ironico, solare e pieno di sfumature.

«E mio padre mi chiama, e mia madre mi scrive

rispondo domani, vuole venirmi a trovare

non le ho detto del problema alle gengive

ma è colpa mia che spazzolo male»