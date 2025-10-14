Delitto di Garlasco, spunta un nuovo biglietto nell’auto dei Sempio

Delitto di Garlasco, spuntano altri biglietti sequestrati nella casa e nelle auto in uso ai genitori di Sempio e allo stesso Andrea. Ecco cosa c’è scritto

Nell’auto della famiglia Sempio, circa due settimane fa, è stato trovato un biglietto (era nel vano dello sportello passeggeri) con scritti appunti relativi al delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007. E probabilmente legati alla ‘preparazione’ di un interrogatorio. “118 stesa sul pavimento in fondo alle scale Stasi chiama cc 12-13“. E anche un altro biglietto che comincia con: “Chiamate vs Fisso Poggi“. La circostanza suona abbastanza incredibile. Sono biglietti rimasti lì 18 anni? Sono biglietti recenti scritti dopo le nuove indagini? Non è chiaro. Intanto va ricordato il fatto che Sempio, in maggio, non si è presentato all’interrogatorio per cui era stato convocato in Procura come indagato. Il biglietto che parlava del corpo di Chiara è stato scritto dal padre di Sempio, Giuseppe, come lo stesso avrebbe ammesso. L’altro (che fa riferimento a uno degli elementi da sempre alla base della contestazione a Sempio, ovvero le telefonate fatte al numero di casa dei Poggi nei giorni precedenti al delitto anche se il fratello suo amico non c’era) dalla stesso Andrea Sempio.

I biglietti in questione sono stati sequestrati il 26 settembre scorso, giorno in cui è stata eseguita una perquisizione sia ai Sempio che all’ex procuratore Mario Venditti. È il giorno in cui sono state rese note le accuse di corruzione che la Procura di Pavia muove al magistrato, con il convincimento che abbia preso soldi per darsi da fare a scagionare Sempio in fretta quando venne ri-indagato nel 2017. Un’accusa sostenuta anche a partire da un biglietto, sequestrato a casa di Sempio in maggio, in cui c’era un criptico appunto che faceva cenno a ‘gip venditti archivia’ e la cifra di ’20 30 euro’ Che per la Procura sono da interpretare come migliaia di euro.

Il 26 settembre, oltre alla casa di Venditti (e di due ufficiali alla polizia giudiziaria che lavorarono alle indagini del 2017), sono state perquisite le abitazioni dei genitori e degli zii di Andrea Sempio. Sono state perquisite, appunto, anche le due auto, una Suzuki in uso ai genitori e una Panda in uso all’attuale indagato. Inoltre, sono stati controllati anche i conti correnti e le operazioni effettuate dal 2016 al 2019.

È dal controllo dei conti correnti che è emersa la ricevuta del bonifico di 6.349 fatto a Luciano Garofano per la consulenza del 2017 e le pagine della consulenza. Poi ci sono anche due ricevute di prelievi in contanti: una del 29 dicembre 2016 di 2mila euro e una del 26 gennaio del 2017 di 3mila euro. Tutti elementi che, per la Procura, andrebbe a sostegno dell’ipotesi della corruzione ai magistrati per ottenere la chiusura dell’indagine sul figlio e l’archiviazione poi arrivata dal gip (su richiesta della Procura).

Durante la perquisizione del 26 settembre, ancora, è stato trovato un quadernino in un cassetto del mobiletto del soggiorno su cui erano scritte cifre e i nomi di Massimo Lovati e Angela Taccia, che sono ancora oggi gli avvocati di Andrea Sempio. Nella camera di Sempio è stato trovato il libro di Gian Luigi Tizzoni (ovvero l’avvocato dei Poggi) dal titolo: “Processo Garlasco: diritto alla verità”. All’interno c’era un foglietto di carta con scritto cifre e questa volta i nomi di Lovati e Garofano.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)