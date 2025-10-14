Da Trump a Erdogan: per Meloni complimenti e galanterie dai leader del mondo

Trump la chiama ‘giovane donna bellissima’ ed Erdogan si preoccupa perché fuma troppo. A Sharm el Sheik Meloni unica donna tra i protagonisti dello storico vertice sulla pace in Medio oriente

Nel momento delle ultime battute ufficiali, è quasi nascosta dietro le spalle del protagonista indiscusso della giornata, Donald Trump. Ma il presidente degli Stati uniti la porta direttamente sotto i riflettori insieme a lui, con una dedica un po’ vintage, per i tempi che corrono.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ieri, lunedì 13 ottobre era l’unica quota rosa tra i leader del mondo in una giornata storica a Sharm el Sheikh. Alle dichiarazioni ufficiali sulla pace a Gaza, al vertice egiziano non sono mancate battute che l’hanno messa al centro delle attenzioni.

IL COMPLIMENTO ‘VINTAGE’: “TI OFFENDI SE TI DICO CHE SEI BELLA?”

La prima occasione è quella in cui Trump, nell’annunciare i presenti a vertice egiziano, l’ha chiamata “bellissima giovane donna”. “Se lo dici negli Stati Uniti è la fine della tua carriera politica– ha aggiunto, volendo giustificare il complimento decisamente insolito tra capi di Stato prosegue- perché non sei autorizzato a dire che una donna è bella”. Poi, si è girato proprio verso la premier premier italiana: “Non ti offendi se ti dico che sei bella vero?”, le ha chiesto. Lei ha sorriso e scosso leggermente il capo. Meloni è “molto rispettata” ed è una “politica di grande successo”, ha quindi voluto aggiungere, manifestando una sincera stima, al di là del suo galante complimento d’uomo d’altri tempi, diciamo.

IL CONSIGLIO PREMUROSO: “DEVO FARTI SMETTERE DI FUMARE…”

Il secondo siparietto non è avvenuto sul palco e sotto i riflettori ufficiali: nel momento del saluto e della stretta di mano con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, inevitabile è stato lo scambio di battute. Il presidente turco ha apostrofato Meloni con un “Stai alla grande”, per poi aggiungere un consiglio amichevole: “Però devo farti smettere di fumare in qualche modo”. “Lo so, lo so”, ha replicato Meloni, con una risata che ha contagiato persino il presidente francese Emmanuel Macron che si trovava accanto a loro.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)