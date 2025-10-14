“Aspromonte – La terra degli ultimi”, un film di Mimmo Calopresti, su Rai 5: la trama

Il film “Aspromonte – La terra degli ultimi” di Mimmo Calopresti con Valeria Bruni Tedeschi, Francesco Colella, Marcello Fonte, Marco Leonardi, Sergio Rubini su Rai 5: la trama

E’ il 1951 e ad Africo in provincia di Reggio Calabria manca quasi tutto, dall’acqua corrente all’elettricità, dalla scuola al medico condotto. Da Como arriva una maestra, sognatrice e determinata, che ha tutta l’intenzione di lavorare per cambiare le cose, ma le reazioni della popolazione locale passeranno dall’entusiasmo iniziale all’ostilità. È il film “Aspromonte – La terra degli ultimi” di Mimmo Calopresti con Valeria Bruni Tedeschi, Francesco Colella, Marcello Fonte, Marco Leonardi, Sergio Rubini, Elisabetta Gregoraci e Romina Mondello, in onda martedì 14 ottobre alle 21.20 su Rai 5.