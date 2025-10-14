“Asino Vola” di Marcello Fonte stasera su Rai 5

“Asino Vola” di Marcello Fonte, Paolo Tripodi, con Marcello Fonte, Francesco Tramontana, Luigi Lo Cascio, Antonello Pensabene stasera su Rai 5: la trama

Sicilia. Maurizio è cresciuto giocando con i rifiuti abbandonati nella fiumara, ma ha un sogno da realizzare: far parte della banda musicale del paese. Sua madre Rosa non vuole assecondarlo e neanche la bisbetica gallina N’Giulina. L’unico che lo incoraggia è il suo amico asino, Mosè.

E’ “Asino Vola” di Marcello Fonte, Paolo Tripodi, con Marcello Fonte, Francesco Tramontana, Luigi Lo Cascio, Antonello Pensabene, e con le voci di Maria Grazia Cucinotta e Lino Banfi, in onda martedì 14 ottobre alle 22.45 su Rai 5.