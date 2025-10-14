“Americani. Sotto un cielo a stelle e strisce” su Rai Storia per “Un’epoca nuova”

La presenza degli americani in Italia dal 1945 alla fine degli anni ’50. Una pagina di storia ripercorsa da Umberto Broccoli a “Un’epoca nuova”, in onda martedì 14 ottobre alle 21.10 su Rai Storia

La presenza degli americani in Italia dal 1945 alla fine degli anni ’50 è, prima di tutto, una presenza militare e poi politica e culturale. Il periodo è forse quello in cui si esercita, più forte, l’egemonia americana in Italia. Si tratta di un’egemonia esplicita, spesso aggressiva, che si serve di ingerenze politiche, di aiuti economici e di strumenti di propaganda. Ma è anche un’egemonia che va incontro a resistenze e a parziali fallimenti, portando a frequenti compromessi e ad accordi vantaggiosi per entrambe le parti. Una pagina di storia ripercorsa da Umberto Broccoli a “Un’epoca nuova”, in onda martedì 14 ottobre alle 21.10 su Rai Storia.

Fatto salvo il periodo dell’occupazione militare, che si conclude alla fine del 1945, l’America non riuscirà mai a imporre direttamente ai governi italiani le proprie direttive politiche ed economiche. Farà di tutto per condizionare le scelte italiane, ma spesso, per mancanza di alternative, dovrà accettare le soluzioni eterodosse del partito che in Italia ha il monopolio del potere politico.

Attraverso la propaganda ma, più ancora, attraverso l’esportazione dei prodotti della propria industria culturale, gli Stati Uniti promuovono anche un modo di vivere, di consumare e di produrre. Per quanto grande sia la loro forza di persuasione, però, anche da questo punto di vista, la loro influenza non porterà mai alla semplice omologazione della società italiana al modello americano. Le resistenze culturali e ideologiche imporranno sempre che l’american way of life subisca processi di trasformazione e di riadattamento alla realtà italiana.