Alla Bibliotheca Hertziana – Istituto Max Planck “Chi esce entra”

Fino al 9 novembre 2025, la Bibliotheca Hertziana – Istituto Max Planck per la storia dell’arte presenta Chi esce entra. A Tribute Exhibition to a Disappearing Building

Nel cuore di Roma, un edificio con oltre un secolo di storia culturale ma abbandonato da trent’anni sta per perdere le tracce dei suoi usi passati. Come può l’arte intervenire per preservare ciò che rischia di scomparire dalla memoria collettiva?

Fino al 9 novembre 2025, la Bibliotheca Hertziana – Istituto Max Planck per la storia dell’arte presenta Chi esce entra. A Tribute Exhibition to a Disappearing Building, un progetto site-specific senza precedenti nella storia dell’Istituto, a cura di Simon Würsten Marin, negli spazi di via Gregoriana 9, a pochi passi dalla storica sede al civico 28.

Riunendo oltre venti artist3 italian3 e internazional3 attiv3 tra scultura, pittura, fotografia, installazione, video e performance, la mostra rende omaggio alla funzione originaria dell’edificio, portando le opere esposte in un dialogo riflessivo e sensoriale con l’architettura.

Inaugurato nel 1911 come galleria privata dal noto mercante e collezionista Ludovico Spiridon, l’edificio ha vissuto molteplici trasformazioni e funzioni nel tempo. È stato conosciuto soprattutto come sede di La Cage aux folles, iconico club della vivace vita notturna romana degli anni Ottanta, prima di cadere in disuso. Oggi si presenta come una rovina contemporanea – nascosta nel centro storico e inaccessibile al pubblico, ma non ancora del tutto dimenticata. Con questa presa di possesso effimera, la mostra restituisce vita all’edificio in un atto collettivo di memoria, prima della sua radicale trasformazione come nuova estensione della Bibliotheca Hertziana.

Parte integrante della mostra, il programma pubblico di eventi – che include performance dal vivo, visite guidate e una tavola rotonda – offrirà occasioni di dialogo, così come con le comunità artistiche e accademiche. Al termine del progetto sarà pubblicato un volume (Dario Cimorelli Editore) con saggi e un’ampia documentazione sull’edificio e sulla mostra, creando una traccia permanente di via Gregoriana 9.

La mostra è un’iniziativa di Rome Contemporary, un focus di ricerca del dipartimento di Tristan Weddigen, ed è promossa dalla Fondazione Max Planck.