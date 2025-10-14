A “Elisir” stamani su Rai 3 tutto sulla Tac

Nella nuova puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 14 ottobre alle 10.55 su Rai 3, si parlerà inizialmente di gastroenterite, un’infezione molto comune, spesso legata a virus o batteri, che provoca nausea, vomito, diarrea e malessere generale. Come viene trasmessa e in che modo si guarisce? In studio Francesco Broccolo, docente di Microbiologia all’Università del Salento.

Si parlerà poi di alimentazione, con Sara Cordara, nutrizionista del Centro di Medicina preventiva e dello Sport dell’Università di Torino che parlerà anche di miele: un alimento naturale ricco di zuccheri semplici, antiossidanti e sostanze nutritive, che possiede proprietà lenitive e antibatteriche.

Infine, nella rubrica “Come si fa”, Luca Maria Sconfienza, responsabile dell’Unità Operativa di Radiologia Diagnostica e Interventistica dell’IRCCS Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano, illustrerà l’esame della Tac, tomografia assiale computerizzata: un accertamento diagnostico che utilizza i raggi X e la tecnologia informatica per creare immagini tridimensionali di organi e tessuti. Come si effettua l’esame e in quali casi viene prescritto?