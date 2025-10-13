Un difficile ritorno in “To Leslie” stasera su Rai 5: la trama del film

Ispirato a una storia vera, il film di Michael Morris “To Leslie”, in onda lunedì 13 ottobre alle 21.20 su Rai 5: ecco la trama
Dopo aver sperperato una vincita alla lotteria, Leslie torna in Texas, dove anni prima aveva lasciato il figlio, ormai ventenne. Accolta in casa, ricade però nell’alcolismo e i due si separano di nuovo. Con fatica, prova a rialzarsi lavorando in un motel, ma la lotta con la dipendenza resta difficile.
Ispirato a una storia vera è il film di Michael Morris “To Leslie”, in onda lunedì 13 ottobre alle 21.20 su Rai 5. Nel cast, Andrea Riseborough, Allison Janney, Marc Maron, Stephen Root, Matt Lauria. Nomination all’Oscar per Andrea Riseborough come Miglior attrice protagonista.