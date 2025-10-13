Sveva Casati Modigliani a “E’ sempre mezzogiorno” su Rai 1

Oggi su Rai 1 torna “E’ sempre mezzogiorno”, a tavola con Antonella Clerici. Prima ospite Sveva Casati Modigliani

Primi piatti, secondi e dessert. Antonella Clerici riaccenderà i fornelli di “E’ sempre mezzogiorno”, in onda da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre alle 11.55 su Rai 1. Prima ospite in studio, lunedì, la scrittrice Sveva Casati Modignani.

Sotto il grande albero di fiori nella cucina di Antonella Clerici, ci saranno come di consueto i protagonisti del programma. La dottoressa Evelina Flachi parlerà di consapevolezza alimentare senza perdere il gusto. Fulvio Marino, il panificatore per eccellenza, sarà il punto di riferimento per il pane quotidiano. Ci sarà anche Alfio: quale travestimento avrà? E poi, il “professor” Daniele Persegani, cuoco emiliano, proporrà ricette semplici e per tutti i giorni. L’enogastronomo Andrea Amadei farà conoscere le storie dei produttori di eccellenze del made in Italy, oltre a suggerire il perfetto abbinamento tra cibo e vino o birra.

Il mercoledì, poi, Angela Frenda racconterà poi una storia, un episodio, o un personaggio legato ad un piatto particolare che sarà cucinato in studio. Proseguirà anche il viaggio di Federico Quaranta negli angoli più suggestivi d’Italia tra storia e bellezza. Venerdì tornerà l’appuntamento con Carlotta Mantovan che racconterà le novità più “sfiziose” del mondo del food.

“È sempre mezzogiorno!” è una produzione realizzata dalla direzione intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Stand by me.