Stasera su Rai Storia “Italia. Viaggio nella bellezza” con “La stravagante maniera”

Stasera su Rai Storia in onda “Italia. Viaggio nella bellezza” con “La stravagante maniera. Palazzo Te e il genio di Giulio Romano”

I cinquecento anni di Palazzo Te, straordinario capolavoro di Giulio Romano, ideato nel 1525 per Federico II Gonzaga: li celebra “La stravagante maniera. Palazzo Te e il genio di Giulio Romano” di Emanuele Colarossi con la regia di Antonio Carbone, in onda lunedì 13 ottobre alle 21.10 su Rai Storia per “Italia. Viaggio nella bellezza”. Palazzo Te è un’opera unica nel suo genere che da secoli affascina viaggiatori, studiosi e appassionati d’arte per la sua eccezionale forza espressiva e la sorprendente originalità.

Giulio Romano, allievo prediletto ed erede di Raffaello, giunge a Mantova nel 1524. Alla Corte dei Gonzaga svolge ruoli chiave: è architetto, pittore, impresario, urbanista e prefetto delle fabbriche cittadine. La sua visione, ispirata dalla Roma antica, trasforma profondamente l’immagine della città.

Dopo Palazzo Te, il genio di Giulio Romano si sprigiona in altri luoghi simbolici, dentro e fuori le mura cittadine: dai magnifici interventi eseguiti all’interno delle sale e dei cortili del complesso di Palazzo Ducale, fino alle ristrutturazioni del Duomo di Mantova e dell’Abbazia di San Benedetto in Polirone.

In poco più di vent’anni, il grande artista romano, tra i principali esponenti del Manierismo, riesce a ridisegnare il volto della città lombarda, lasciando un’impronta indelebile che ancora oggi stupisce ed emoziona.